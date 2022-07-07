Київщина постає з попелу: як волонтери взялися відновлювати зруйновану окупантами інфраструктуру

Від початку війни в Україні 2014-го вони були одними з перших, хто поїхав на відбудову Слов’янська та Краматорська після бойових дій.

За 8 років волонтери громадської організації БУР відремонтували понад 1500 об’єктів різного призначення, з початком великої війни БУРівці вже привели до ладу зо два десятки об’єктів.

Мене не лякає картина роботи, мене надихають волонтери, — говорить волонтер проєкту БУР Святослав.

Над чим працюють волонтери зараз — дивіться в сюжеті Владислава Круглова.

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