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Київщина постає з попелу: як волонтери взялися відновлювати зруйновану окупантами інфраструктуру

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 07 Липня 2022, 09:00

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