Киевская область востала из пепла: как волонтеры взялись восстанавливать разрушенную оккупантами инфраструктуру

С начала войны в Украине в 2014-м они были одними из первых, кто уехал на восстановление Славянска и Краматорска после боевых действий.

Меня не пугает картина работы, меня вдохновляют волонтеры, — говорит волонтер проекта БУР Святослав.

За 8 лет участники общественной организации БУР отремонтировали более 1500 объектов разного назначения, с началом большой войны БУРовцы уже привели в порядок два десятки объектов.

Над чем работают волонтеры сейчас, смотрите в сюжете Владислава Круглова.

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