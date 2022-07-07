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Киевская область востала из пепла: как волонтеры взялись восстанавливать разрушенную оккупантами инфраструктуру

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 07 июля 2022, 09:00

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