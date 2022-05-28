Действительно ли россияне планируют новое наступление на Киев? Анна Маляр о ситуации на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте и планируется ли Россией в ближайшее время наступление на Киев.

Действительно ли россияне захватили Лиман

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что оккупанты захватили населенный пункт Лиман в Донецкой области. Он является важным железнодорожным узлом.

Сегодня информация — это тоже оружие. И для поднятия духа русских войск и общества их власть может заявлять что угодно.

Мы должны быть готовы к этому. По состоянию на сегодняшний день там продолжаются ожесточенные бои, — прокомментировала это заявление Маляр.

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Так что, по ее словам, делать выводы непосредственно во время боя не корректно. Ведь часть некоторых населенных пунктов может быть временно захвачена, а затем снова освобождена. Пока еще бой не закончился.

Будет ли второе наступление на Киев

В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что Россия в ближайшее время попытается напасть на Киев. Однако сейчас эта информация не имеет никакого подтверждения.

На сегодня у нас нет информации, которая бы свидетельствовала о возможном наступлении (на Киев — ред.). Но мы должны понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война, — подчеркнула Маляр.

Действительно, самым простым для врага способом установить власть на всей территории страны есть захват столицы. Однако распространение панических настроений среди населения только играет на руку врагу.

Поэтому заместитель минобороны рекомендует украинцам доверять только проверенным источникам: Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны.

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