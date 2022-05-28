Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 мая

Украина все ближе к цифровому миру, в котором все документы и услуги будут в смартфоне, а криптовалюта – станет еще одним способом расплатиться за кофе. По крайней мере, это вполне возможно в ближайшем будущем.

Что будет с нашим врагом? Вероятно, его минует виртуальный мир, поскольку российские террористы уже создали свой, вымышленный, и для этого им современные технологии не нужны, равно как и туалеты, валюта и разнообразные деликатесы.

Однако пока мы ждем прекрасных дней, когда наш буйный сосед таки отправится в пропасть цивилизации, нам следует прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 28 мая 2022 года

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не производил, пытается удержать занимаемые позиции и продолжает систематические обстрелы населенных пунктов.

На Славянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье.

Российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и РСЗВ районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесли авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии попробовали пойти на штурм в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск.

Российская армия пыталась штурмовать в районе Камышевахи, Берестово, Белогоровки, безуспешно.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии столкновения.

Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении перекидывания резервов Сил обороны на другие направления. Обстрелы продолжаются.

Противник предпринял неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

А поскольку каждого ката ждет расплата — узнай больше о том, как проходит опознание тел погибших россиян и что будут делать с ними дальше.