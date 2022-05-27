Криптовалюта — просто! Что это такое, как на ней заработать и не попасть на мошенников

Кажется, только человек, который живет где-то в лесу, не знает о криптовалюте. Даже у некоторых пенсионеров есть электронные кошельки. Несмотря на то, что криптовалюта существует уже более десяти лет, о ней массово заговорили не так давно, когда биткоин в какой-то момент взлетел в цене.



Вообще людям с нематематическим складом ума, не владеющим знаниями программирования, довольно-таки тяжело понять, что такое блокчейн, на котором держится крипта, и почему она настолько популярная и дорогая.

Я тоже не раз разговаривала с друзьями на эту тему. Шутили, что станем миллионерами, скупим биткоины и исполним все мечты. Некоторые друзья даже серьезно задумывались над покупкой курса по обучению, как обращаться с криптой.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Некоторые из этих курсов стояли довольно дорого, как для обычного студента. Поэтому я решила изучить эту тему самостоятельно. А также подумала, что для наших читателей тема криптовалюты тоже будет интересна, ведь сейчас за нее даже покупают гуманитарную помощь для ВСУ и мирных граждан.

Поэтому Вікна расскажут тебе все, что нужно знать про криптовалюту, простыми словами. А также мы поговорили с основателем криптобиржи KUNA Михаилом Чобаняном. В этом материале ты узнаешь, что такое криптовалюта и блокчейн. Действительно ли можно быстро разбогатеть на криптовалюте и как не попасть на мошенников. А еще стоит ли сравнивать крипту и NFT.

Что такое криптовалюта простыми словами

В мире существует не менее тысячи криптовалют, но самой популярной является биткоин. Единица криптовалюты — это код, который появляется в результате сложных компьютерных математических вычислений.

— Криптовалюта — это первые децентрализованные деньги для интернета, которые были созданы для интернета и их основное использование — интернет, — объясняет простыми словами Михаил Чобанян.

Но что значит децентрализованіе? Имеется в виду, что для криптовалюты нет никакого банка, центрального банка или какого-то агента, которому нужно доверять выпуск этих денег.

— Мы заменили все эти органы кодом. Математикой, которую невозможно взломать или обмануть. Которая не подвержена коррупции или каким-либо другим человеческим изъянам, — говорит основатель криптобиржи.

Популярные криптовалюты, кроме биткоина: Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano.

Что такое криптобиржа

Любую криптовалюту можно купить на криптобирже.

Михаил является основателем криптобиржи KUNA, он объясняет, что это такое:

— Криптобиржа — это одновременно банк и межбанк, где можно покупать и участвовать в торгах. Это как симбиоз биржи акций и банка, только вместо акций здесь разные криптовалюты.

Естественно, все намного глубже, но вот так можно просто объяснить принцип работы криптобиржи и криптовалют, — подчеркивает Михаил.

Есть ли украинская криптовалюта

Эксперт говорит, что украинской криптовалюты не бывает, ведь у криптовалюты нет адреса, прописки, администратора, собственника. Соответственно, это вещь, которая существует сугубо в интернете, а у интернета нет прописки.

Можно ли заработать на криптовалюте и как это сделать

Заработать на рынке криптовалют можно только спекулятивным способом, но если очень хорошо в этом разбираться. Люди, которые спешат заработать, в большинстве случаев теряют весь свой капитал.

— Нужно относиться к криптовалюте, как к обычным деньгам.

Люди же не покупают швейцарский франк или индонезийскую рупию, чтобы ею спекулировать и зарабатывать.

— Нет, люди покупают доллар США и евро потому, что хотят снизить свои валютные риски.

Криптовалюты могут выполнять эти функции, а также функции трансграничных переводов.

Они могут выполнять функцию альтернативы фондовому рынку, ведь криптовалюты очень сильно волатильные (изменчивость цены на что-либо — ред.), они могут как очень быстро взлететь, так и очень быстро упасть, — рассказывает Михаил.

И, соответственно, человек, который очень хорошо разбирается в этих процессах, может заработать. Но если ты новичок, то лучше так не рисковать.

Как купить криптовалюту

Прежде чем купить криптовалюту, нужно определиться, каким образом ты хочешь наращивать свой портфель. То есть выходить в прибыль. Есть несколько путей:

вложиться, чтобы трейдить (продавать/покупать и зарабатывать на разнице курсов);

инвестировать в топ-монеты и удерживать до момента, пока прибыль на их продаже не покажется удовлетворительной;

вкладываться в монеты для заработка на процентах: стейкинг или криптолендинг.

Важно определиться со стратегией до первой покупки криптовалюты, потому что от этого будет зависеть, сколько времени в неделю ты будешь уделять отслеживанию курса.

Сначала надо выбрать биржу и зарегистрироваться на ней. А дальше можно совершать первую покупку.

Надо пополнить кошелек. Если ты клиент централизованной криптобиржи, то она сама автоматически заводит кошелек, когда ты пополняешь баланс.

Если ты решил(-а) покупать через обменку на CEX (онлайн-сервис обмена цифровых валют — ред.), знай, что сначала понадобится завести на свой счет фиатные деньги (тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости — ред.). А для этого нужно пройти KYC (верификация документов). Поэтому оптимально сразу верифицировать аккаунт.

Если ты решил(-а) покупать через режим торгов, найди в списке торговых пар ту, которая тебе подходит.

Например, ты хочешь купить биткоин за гривны. Значит, нужно посмотреть, продается ли биткоин в паре с этой валютой.

Если нашел(-ла), нужно кликнуть на нее, чтобы в графике появилась именно эта пара, в истории торгов и биржевом стакане — тоже. И уже здесь можно выставлять ордер — то есть заявку на покупку и продажу криптовалюты.

Дальше все зарабатывание состоит в том, чтобы подешевле купить и подороже продать криптовалюту. Для этого нужно следить за ее ростом и упадком на бирже.

Реальная история заработка на криптовалюте

26-летний Купер Терли более четырех лет назад инвестировал по несколько сотен долларов в эфир и биткоин и сейчас имеет большое состояние. Парень признался CNBC Make It, что вложил средства в криптовалюту, изучая музыкальный бизнес в Университете Колорадо в Денвере в 2017 году.

Терли узнал, что блокчейн Ethereum может изменить музыкальную индустрию и помочь исполнителям получить больше контроля над собственной музыкой — например, разумные контракты на блокчейне могут ускорять выплаты роялти непосредственно создателям.

По его словам, после того, как Терли закончил обучение в 2018 году, он стал серьезнее относиться к своему портфелю криптовалют, хотя и биткоин, и эфир на тот момент упали в цене.

— В 2017 году я увидел, что моя чистая стоимость в основном упала, — говорит он. — В течение двух-трех лет, когда все продавали криптовалюту, я инвестировал значительные средства, вкладывая в основном весь свой доход только в эфир, на тот момент это стоило около $100.

Сейчас парень рассказывает, что эти ранние инвестиции сделали его миллионером, состояние выросло до семизначного уровня, причем 90% дохода было создано за последние два года.

Как изменился рынок крипты в Украине после начала полномасштабного вторжения

Криптовалюта сейчас стала популярной как никогда. Имея ограниченную возможность покупать валюту, люди тем не менее могли купить криптовалюту и таким образом что-то приобрести. После начала полномасштабного вторжения рынок в Украине изменился со спекулятивного на инструмент международных платежей.

Сейчас даже у Минцифри и Минобороны есть счет на KUNA, говорит Михаил.

— Мы управляем государственным благотворительным криптофондом. Технически криптовалюта находится на KUNA, и мы как криптобанкиры помогаем государству правильно ее конвертировать, делать оплаты и так далее, — рассказывает Чобанян.

Эксперт говорит, что за гривну покупается цифровой доллар, как правило, и потом за границей покупается гуманитарка.

Законна ли криптовалюта в Украине

Ранее криптовалюта для Украины была чем-то новым и непонятным, и успешный криптобизнесмен вызывал подозрения.

Таким образом, к Михалу даже приходили домой правоохранители с обыском и конфисковали технику.

Об этом он написал в своих социальных сетях, поэтому ситуация быстро получила огласку.

Но, как говорит сам Чобанян, у него забрали только старые смартфоны, ноутбук и телефон.

— То, что было дома и не было критичным. Самое главное, у меня не забрали мою криптовалюту, она хранилась на холодном облаке. Соответственно, когда обыск закончился, я купил новый телефон, восстановил доступ к своему кошельку, и у меня снова появилась криптовалюта, которую я потом поменял, купил новый ноутбук, и продолжил работать, — вспоминает основатель криптобиржи.

Однако купля и продажа криптовалюты в Украине не является чем-то незаконным. Ранее государство готовило законопроект О виртуальных активах, но на сегодняшний день он не был принят.

— Тот вопрос закрыт. Уголовное дело 2015 года было закрыто в 2017 году, и ближайшее время, надеюсь, никаких проблем, — говорит Михаил.

Чобанян поделился планами вывода KUNA на международный рынок.

Криптобиржа растет, штат работников ближится к сотне, а вся инфраструктура находится за границей. Также разработаны правила хранения крипты и другие рабочие моменты.

Что популярнее — криптовалюта или NFT

NFT достоин отдельной темы для обсуждения. Это тип цифровых активов, созданный на блокчейне, позволяющий получить право собственности на товар, существующий исключительно в сети (например изображение, анимацию или видео), а также засвидетельствовать его оригинальность.

То есть, можно сказать, что в NFT-искусстве ты зарабатываешь на оригинальности товара (изображения, видео и т.д.) и авторском праве на него.

NFT также активно помогает сейчас Украине собирать деньги для помощи ВСУ, даже Минцифра запустила собственное NFT.

Но Михаил Чобанян говорит, что в этом вопросе нет такого понятия, “что более популярное”.

— Если смотреть на объемы торгов, то в криптовалюте они в разы больше, чем в NFT. Потому что NFT — это что-то более уникальное, более единичное, а криптовалюта взаимозаменяемая.

Мой биткоин не отличается от вашего биткоина и можем спокойно меняться. А NFT — это уже, как прообраз картины. Она уникальна, и, соответственно, обороты здесь по умолчанию буду в десятки, сотни, тысячи раз меньше, чем в у свободно конвертированной криптовалюты, — объясняет эксперт.

Как не попасть на мошенников новичкам в криптовалюте

Это очень важный вопрос, ведь новичка, который не очень хорошо разбирается в работе криптовалюты и криптобиржи, можно легко обмануть. Тот, кто пришел в криптовалюту заработать, может запросто все потерять.

По словам эксперта, есть два способа научиться разбираться в криптовалюте.

— Первый — самый популярный — это, не разбираясь, купить криптовалюту и попасть на мошенников, падающий рынок, мошенническую криптовалюту, мошенников при обмене.

Второй вариант — это когда вы ничего не покупаете до тех пор, пока подробно не изучите, что такое криптовалюты, блокчейн, какие есть типы кошельков. Как отличить криптобиржу от мошеннической, как отличать криптовалюту от фейковой и т. д, — рассказывает Чобанян.

Михаил говорит, чтобы вникнуть в суть криптовалюты, нужно от трех до шести месяцев. Если же интенсивно этим заняться, то примерно через месяц любой среднестатистический гражданин будет обладать навыками криптовалюты для того, чтобы понимать, нужна она ему вообще или нет.

Для этого криптобиржа KUNA создала бесплатные короткие видеоролики. Их можно посмотреть и понять, что такое криптовалюта и ее принципы работы.

Сейчас аферисты развиваются столь же быстро, как и современные технологии. Они придумывают все новые и новые схемы и не могли обойти стороной “заработок” на криптовалюте. Поэтому легко могут забрать твою.

Простые советы, как не попасть на мошенников:

Никогда не предоставляй службе поддержки (или кому-либо другому) удаленный доступ к твоему компьютеру. Это фактически дает мошеннику полный доступ к компьютеру, онлайн-финансовым счетам и цифровой жизни.

Никогда не раздавай свои коды безопасности или пароли 2FA (двухфакторная аутентификация).

Никогда не принимай исходящие вызовы с просьбой предоставить твою конфиденциальную личную информацию. Учти, что мошенники могут подделать законные номера телефона во время исходящих звонков.

Никогда не отправляй криптовалюту на внешние адреса от имени возможных агентов поддержки.

Никогда не отправляй криптовалюту на раздачу под видом проверки адреса.

Используй поисковую систему, чтобы исследовать любую организацию, которая просит что-либо у тебя в социальных сетях.

Проверь URL-раздачи, чтобы убедиться, что она направляет тебя на безопасный сайт.

Следи за грамматическими ошибками в общении или на веб-сайтах. Мошенники часто совершают грамматические или орфографические ошибки.

Помни об элементарных правилах кибербезопасности.

Чтобы начать заниматься криптовалютой, нужно быть организованным и вести свой личный бюджет, чтобы оценить все риски. Сейчас у граждан могут случиться сложности с заработком и надо уметь экономить, чтобы не остаться без денег вообще. Раньше мы говорили с независимым финансовым советником, он рассказал, как вести бюджет во время войны.