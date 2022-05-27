Криптовалюта — просто! Що це таке, як на ній заробити й не натрапити на шахраїв

Здається, тільки людина, яка живе десь у лісі, не знає про криптовалюту. Навіть деякі пенсіонери мають електронні гаманці. Хоча криптовалюта існує вже понад десять років, про неї масово заговорили лише нещодавно, коли біткоїн якоїсь миті злетів у ціні.

Взагалі людям з нематематичним складом розуму, які не володіють знаннями програмування, досить складно зрозуміти, що таке блокчейн, на якому тримається крипта, і чому вона настільки популярна й дорога.

Я теж неодноразово розмовляла з друзями на цю тему. Жартували, що станемо мільйонерами, скупимо біткоїни та здійснимо всі мрії. Деякі друзі навіть серйозно замислювалися над купівлею курсу навчання поведінки з криптою.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Частина з цих курсів коштувала досить дорого, як для звичайного студента, тож я вирішила вивчити цю тему самостійно. А також подумала, що для наших читачів тема криптовалюти теж буде цікавою, адже зараз за неї навіть купують гуманітарну допомогу для ЗСУ та мирних громадян.

Тож Вікна розкажуть тобі все, що потрібно знати про криптовалюту, простими словами. А також ми поговорили із засновником криптобіржі KUNA Михайлом Чобаняном. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, що таке криптовалюта та блокчейн. Чи можна швидко розбагатіти на криптовалюті, як не натрапити на шахраїв і чи варто порівнювати крипту і NFT.

Що таке криптовалюта простими словами

У світі існує близько тисячі видів криптовалют, найпопулярнішою є біткоїн. Одиниця криптовалюти — це код, що народжується в результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.

— Криптовалюта — це перші децентралізовані гроші для інтернету, які були створені для інтернету та їхнє основне використання — інтернет, — пояснює простими словами Михайло Чобанян.

Але що означає децентралізована? Мається на увазі, що для криптовалюти немає жодного банку, центрального банку або якогось агента, якому потрібно довіряти випуск цих грошей.

— Ми замінили всі ці органи на код. Математику, яку неможливо зламати чи обдурити. Яка не схильна до корупції або будь-яких інших людських вад, — каже засновник криптобіржі.

Популярні криптовалюти, крім біткоїна: Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano.

Що таке криптобіржа

Будь-яку криптовалюту можна придбати на криптобіржі. Михайло є засновником криптобіржі KUNA, він тлумачить це так:

— Криптобіржа — це одночасно банк та міжбанк, де можна купувати та брати участь у торгах. Це як симбіоз біржі акцій та банку, тільки замість акцій тут різні криптовалюти.

Звичайно, все набагато глибше, але так можна просто пояснити принцип роботи криптобіржі й криптовалют, — підкреслює Михайло.

Чи є українська криптовалюта

Експерт каже, що української криптовалюти не існує, адже криптовалюта не має адреси, прописки, адміністратора, власника. Відповідно, це річ, яка існує суто в інтернеті, а інтернет не має прописки.

Чи можна заробити на криптовалюті та як це зробити

Заробити на ринку криптовалют можна лише спекулятивним способом, але якщо дуже добре на цьому розумітися. Люди, які поспішають заробити, здебільшого втрачають весь свій капітал.

— Потрібно ставитися до криптовалюти, як до звичайних грошей.

Люди ж не купують швейцарський франк чи індонезійську рупію, щоб ними спекулювати та заробляти.

— Ні, люди купують долар США та євро тому, що хочуть знизити свої валютні ризики.

Криптовалюти можуть виконувати ці функції, а також функції транскордонних переказів.

Вони можуть виконувати функцію альтернативи фондовому ринку, адже криптовалюти дуже волатильні (мінливість ціни на щось — ред.), вони можуть як дуже швидко злетіти, так і дуже швидко впасти, — розповідає Михайло.

І, відповідно, та людина, яка дуже добре розуміє всі ці процеси, може заробити. Але якщо ти новачок, то краще не ризикувати.

Як придбати криптовалюту

Перш ніж придбати криптовалюту, потрібно визначитися, як ти хочеш нарощувати свій портфель. Тобто виходити на прибуток. Є кілька шляхів:

вкластися, щоб трейдити (продавати/купувати та заробляти на різниці курсів);

інвестувати в топ-монети й утримувати доти, доки прибуток за їх продаж не задовольнить;

вкладатися в монети для заробітку на відсотках: стейкінг чи криптолендінг.

Важливо визначитися зі стратегією до першої покупки криптовалюти, тому що від цього залежатиме, скільки часу на тиждень ти приділятимеш відстеженню курсу.

Спочатку треба обрати біржу та зареєструватися на ній. А далі можна робити першу покупку.

Треба поповнити гаманець. Якщо ти є клієнтом централізованої криптобіржі, то вона сама автоматично заводить гаманець, коли ти поповнюєш баланс.

Якщо ти вирішив(-ла) купувати через обмінник на онлайн-сервісі обміну цифрових валют, знай, що спочатку знадобиться завести на свій рахунок фіатні гроші (тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості — ред.). А для цього потрібно пройти KYC (верифікація документів). Тому оптимально відразу верифікувати обліковий запис.

Якщо ти вирішив(-ла) купувати через режим торгів, знайди у списку торгових пар ту, яка тобі підходить.

Наприклад, ти хочеш придбати біткоїн за гривні. Отже, потрібно подивитися, чи продається біткоїн у парі з тією валютою.

Якщо знайшов(-ла), потрібно клацнути на неї, щоб у графіку з’явилася саме ця пара, в історії торгів та біржовій склянці теж. І вже тут можна виставляти ордер, тобто заявку на купівлю та продаж криптовалюти.

Далі все заробляння полягає в тому, щоб якомога дешевше купити та дорожче продати криптовалюту. Для цього потрібно стежити за її ростом та занепадом на біржі.

Реальна історія заробітку на криптовалюті

26-річний Купер Терлі понад чотири роки тому інвестував по кілька сотень доларів в ефір та біткоїн і нині має великі статки. Хлопець зізнався CNBC Make It, що вклав кошти в криптовалюту, коли вивчав музичний бізнес в Університеті Колорадо в Денвері у 2017 році.

Терлі дізнався, що блокчейн Ethereum може змінити музичну індустрію та допомогти виконавцям отримати більше контролю над власною музикою — наприклад, розумні контракти на блокчейні можуть прискорювати виплати роялті безпосередньо творцям.

За його словами, після того, як Терлі закінчив навчання у 2018 році, він став серйозніше ставитися до свого портфеля криптовалют, хоча і біткоїн, і ефір на той момент впали в ціні.

— У 2017 році я побачив, що моя чиста вартість в основному впала, — каже він. — Протягом двох-трьох років, коли всі продавали криптовалюту, я інвестував значні кошти, вкладаючи переважно весь свій дохід лише в ефір, на той момент це коштувало близько $100.

Нині хлопець розповідає, що ці ранні інвестиції зробили його мільйонером, статок виріс до семизначного рівня, причому 90% доходу було створено за останні два роки.

Як змінився ринок крипти в Україні з початку повномасштабного вторгнення

Криптовалюта зараз набула особливої популярності. Маючи обмежену можливість купувати валюту, люди натомість могли купити криптовалюту і в такий спосіб щось придбати. Від початку повномасштабного вторгнення ринок в Україні змінився від спекулятивного до інструменту міжнародних платежів.

Зараз навіть Мінцифра та Міноборони мають рахунок на KUNA, каже Михайло.

— Ми керуємо державним благодійним криптофондом. Технічно криптовалюта знаходиться на Kuna, і ми, як криптобанкіри, допомагаємо державі правильно її конвертувати, робити оплати тощо, — розповідає Чобанян.

Експерт каже, що за гривню зазвичай купується цифровий долар, і потім за кордоном купується гуманітарка.

Чи законна криптовалюта в Україні

Раніше для України криптовалюта була чимось новим і незрозумілим, і успішний криптобізнесмен викликав підозри.

Через це до Михайла навіть приходили додому правоохоронці з обшуком та конфіскували техніку.

Про це він писав у своїх соціальних мережах, тож ситуація набула швидкого розголосу.

Але, як каже сам Чобанян, у нього забрали лише старі смартфони, ноутбук та телефон.

— Те, що було вдома і не було критичним. Найголовніше, у мене не забрали мою криптовалюту, вона зберігалася на холодній хмарі. Відповідно, коли обшук закінчився, я купив новий телефон, відновив доступ до свого гаманця, і в мене знову з’явилася криптовалюта, яку я потім змінив, купив новий ноутбук і продовжив працювати, — згадує засновник криптобіржі.

Але купівля та продаж криптовалюти в Україні не є чимось незаконним. Раніше держава готувала законопроект Про віртуальні активи, але поки що його не схвалили.

— Це питання закрите. Кримінальна справа 2015 року була закрита у 2017 році, і найближчим часом, сподіваюся, жодних проблем, — каже Михайло.

Чобанян поділився планами виведення KUNA на міжнародний ринок.

Криптобіржа зростає, штат працівників наближається до сотні, а вся інфраструктура розміщена за кордоном. Також розроблено правила зберігання крипти та інші робочі моменти.

Що популярніше — криптовалюта чи NFT

NFT гідний окремої теми для обговорення. Це тип цифрових активів, створений на блокчейні, що дозволяє отримати право власності на товар, який існує виключно в мережі (наприклад, зображення, анімацію або відео), а також засвідчити його оригінальність.

Тобто, можна сказати, що у NFT-мистецтві ти заробляєш на оригінальності товару (зображення, відео тощо) та авторському праві на нього.

NFT нині також активно допомагає Україні збирати гроші для допомоги ЗСУ, навіть Мінцифра запустила власне NFT.

Але Михайло Чобанян каже, що в цьому питанні немає такого поняття, “що більш популярне”.

— Якщо дивитися на обсяги торгів, то у криптовалюті вони в рази більші, ніж у NFT. Тому що NFT — це щось більш унікальне, поодиноке, а криптовалюта взаємозамінна.

Мій біткоїн не відрізняється від вашого біткоїна і може спокійно змінюватися. А NFT — це вже як прообраз картини. Вона унікальна, і, відповідно, обороти тут за визначенням будуть в десятки, сотні, тисячі разів менші, ніж у вільно конвертованої криптовалюти, — пояснює експерт.

Як не натрапити на шахраїв новачкам у криптовалюті

Це дуже важливе питання, адже новачка, який не надто добре розуміється на роботі криптовалюти та криптобіржі, можна легко обдурити. Той, хто прийшов у криптовалюту заробити, може запросто втратити все.

За словами експерта, є два способи навчитися розбиратися у криптовалюті.

— Перший — найпопулярніший — це, не розібравшись, купити криптовалюту і натрапити на шахраїв, на ринок, який падає, шахрайську криптовалюту, шахраїв при обміні.

Другий варіант — це коли ви нічого не купуєте доти, поки досконало не вивчите, що таке криптовалюти, блокчейн, які є типи гаманців. Як відрізнити криптобіржу від шахрайської, як відрізняти криптовалюту від фейкової тощо, — розповідає Чобанян.

Михайло каже: щоб заглибитися в суть криптовалюти, потрібно від трьох до шести місяців. Якщо ж інтенсивно цим зайнятися, то приблизно за місяць будь-який середньостатистичний громадянин матиме навички криптовалюти для того, щоб розуміти, потрібна вона йому чи ні.

Для цього криптобіржа KUNA створила короткі безкоштовні відеоролики. Їх можна подивитися та зрозуміти, що таке криптовалюта та які її принципи роботи.

Нині аферисти розвиваються так швидко, як і сучасні технології. Вони вигадують дедалі нові схеми й не могли обійти стороною “заробіток” на криптовалюті. Тож легко можуть забрати твою.

Прості поради, як не натрапити на шахраїв:

Ніколи не надавай службі підтримки (або будь-кому іншому) віддалений доступ до твого комп’ютера. Це фактично дає шахраю повний доступ до комп’ютера, онлайн-фінансових рахунків та цифрового життя.

Ніколи не роздавай свої коди безпеки або паролі 2FA (двофакторна аутентифікація).

Ніколи не приймай вихідні дзвінки з проханням надати твою конфіденційну особисту інформацію. Май на увазі, що шахраї можуть підробити законні номери телефону під час вихідних дзвінків.

Ніколи не надсилай криптовалюту на зовнішні адреси від імені ймовірних агентів підтримки.

Ніколи не відправляй криптовалюту на роздачу під виглядом перевірки адреси.

Використовуй пошукову систему, щоб дослідити будь-яку організацію, яка просить щось у тебе в соціальних мережах.

Перевір URL-адресу роздачі, щоб переконатися, що вона спрямовує тебе на безпечний сайт.

Слідкуй за граматичними помилками у спілкуванні або на вебсайтах. Шахраї часто роблять граматичні чи орфографічні помилки.

Пам’ятай про елементарні правила кібербезпеки.

Щоб почати займатися криптовалютою, треба бути організованим і вести свій особистий бюджет, щоб мати змогу оцінити усі ризики. Нині у громадян можуть трапитися складнощі із заробітком й треба вміти економити, щоб не лишитися без грошей взагалі. Раніше ми говорили із незалежним фінансовим радником, він розповів, як вести бюджет під час війни.