Легалізація криптовалюти в Україні: коли відбудеться і сума податків

Тисячі українців, які мають на рахунках криптовалюту — так звані віртуальні активи — отримали надію, що легалізація криптовалюти в Україні відбудеться зовсім скоро. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, за яким внесли зміни до ПКУ щодо ринку віртуальних активів. Пояснюємо, що це означає.

Закон про криптовалюту в Україні

3 вересня 2025 року ВРУ ухвалила у першому читанні законопроект про віртуальні активи. Про це розповів глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев. Законопроект став фундаментом для розвитку цифрової економіки.

Цей документ формує правове поле для розвитку сучасного фінансового ринку та цифрової економіки.

Йдеться про законопроект 10225-д, ініційований Гетманцевим. За планами очільника фінансового комітету ВРУ, Україна оподатковуватиме криптовалюту вже з 2026 року. За планом, на перший рік оподаткування діятиме знижена податкова ставка — лише 5%. Оподатковуватимуть лише прибуток з криптовалюти. У власників буде рік на декларування криптовалюти.

Водночас пізніше стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не схвалює подібних ідей. Вона вважає, що подібні законопроекти несуть загрози для національної безпеки — зокрема критикують норму про автоматичну авторизацію токенів, адже через неї на ринки зможуть вийти недобросовісні учасники.

Також НКЦПФР хотіла бути одним з регуляторів, про що у законопроекті не йшлося. Загалом законопроект про легалізацію криптовалюти перебуває на активному етапі обговорень, проте досі є конфлікт у питанні, хто регулюватиме сферу.

За ухвалення законопроекту про легалізацію криптовалюти проголосували за основу 246 народних депутатів. Нардеп Железняк додавав, що до другого читання відбудеться ще немало поправок.

Він підтвердив, що перший рік для власників криптовалют буде пільговим, з податком 5% на прибуток від крипти. Однак потім власники криптовалют сплачуватимуть загальний податок у 23% — ПДФО та військовий збір. Хто буде регулятором: НБУ чи НКЦПФР — невідомо.

Голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Олексій Жмеренецький додав, що законопроект відповідає регулюванню ЄС MiCA і захищає інтереси України впродовж перехідного періоду.

У законопроекті про криптовалюти йдеться про такі пункти:

впровадження вимог до ліцензування платформ, зокрема зі стандартами капіталу, прозорості та “знай свого клієнта” (KYC);

визначаються процедури звітності для транзакцій віртуальних активів;

класифікуються типи віртуальних активів: криптоактиви, токени електронних грошей (EMT), а також токени, пов’язані з активами (ART).

До другого читання Мінцифра та підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права ЄС внесуть останні правки.

Наприкінці 2024 року Верховна Рада збиралася оподаткувати криптовалюту. Скільки віддаватимуть державні власники крипти?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!