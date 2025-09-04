Для тебе Новини

Легалізація криптовалюти в Україні: коли відбудеться і сума податків

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Вересня 2025, 12:10 3 хв.
Закон про криптовалюту
Закон про криптовалюту в Україні Фото Unsplash

