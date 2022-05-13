Розробники найпопулярніших відеоігор створили 70 цифрових NFT-аватарів — як це допоможе Україні

Україна вже довела всьому світові, що ми не тільки сильні духом і тілом, а й освічені люди, що йдуть в ногу з часом. Тож навіть допомогу для нашої країни збираємо завдяки сучасному мистецтву.

Мінцифра повідомляє, що українські розробники відеоігор за підтримки Міністерства цифрової трансформації запускають NFT-колекцію Avatars for Ukraine на підтримку України.

За час повномасштабного вторгнення наша держава зробила великий крок вперед у розвитку NFT-інновацій. Завдяки цим інноваціям люди з усього світу долучаються, щоб допомогти та відновити нашу державу.

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До створення колекції Avatars for Ukraine долучилися провідні українські розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt. А також цифрові митці та Мінцифра.

Разом вони створили 70 цифрових творів мистецтва, які показують справжню відвагу та незламність українців.

Ці аватари будуть представлені на офіційній сторінці проєкту avatarsforukraine.com.

Аукціон NFT-колекції розпочнеться 19 травня на платформі NFT-музею MetaHistory, який вже зібрав для криптофонду Aid For Ukraine 260 ETH ($720 000).

Кошти, зібрані від продажу нової колекції, спрямують на гуманітарну допомогу захисникам України.

Що таке NFT

Нині ми багато чуємо про цей вид мистецтва, адже люди заробляють на ньому чималі кошти. Проте, що це таке та як воно працює.

NFT — це тип цифрових активів, створений на блокчейні, який дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад зображення, анімацію або відео, та засвідчує його оригінальність.

Блокчейн — це децентралізована мережа, яка працює за принципом послідовного ланцюга блоків, які містять інформацію щодо операцій із токенами.

За допомогою токену можна створювати цифрові цінності.

Тобто можна сказати, що у NFT-мистецтві ти заробляєш на оригінальності товару (зображення, відео тощо) та авторському праві на нього.

Міністерство цифрової трансформації підтримує українців. Раніше ми розповідали про безкоштовний курс для бізнесу від Мінцифри.