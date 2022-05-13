Lifestyle

Розробники найпопулярніших відеоігор створили 70 цифрових NFT-аватарів — як це допоможе Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Травня 2022, 18:00
Avatars for Ukraine

Більше відео
Чи треба платити за комуналку під час війни
Вдома не живеш, а платіжки все одно приходять. Чи треба платити за комуналку ВПО та у зруйнованих будинках
Наслідки негоди в Києві 12 травня
У Києві негода пошкодила електрику у кількох районах. Що робити, якщо у тебе немає світлопостачання
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:02:18
Що буде з бензином
Ціни проти дефіциту: експерти розповіли, як зміниться ринок палива найближчим часом
Дивитись більше

Останні відео
Avatars for Ukraine

Розробники найпопулярніших відеоігор створили 70 цифрових NFT-аватарів — як це допоможе Україні
0:03:31
Дергачі
Били Ураганом по гуманітарному штабу: наслідки ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині
0:01:59
Як подружжя психологів з Харкова допомагає українця
Попри пережиті обстріли, підтримують інших. Як подружжя психологів з Харкова допомагає українцям
0:02:50
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Пошкоджено Воронцовський палац — як Одеса оговтується від наслідків ракетних ударів
0:02:44
Як в Одесі волонтери переробляють буси на медичні авто
Звичайні буси стають медичними спецавтівками. Як волонтери в Одесі допомагають евакуювати поранених
Чи треба платити за комуналку під час війни
Вдома не живеш, а платіжки все одно приходять. Чи треба платити за комуналку ВПО та у зруйнованих будинках
0:06:49
Маріуполь
Готуємося підписати папери: почато спецоперацію з порятунку українських бійців з Азовсталі
0:06:49
Сергій Фурса про економіку України
Пенсіям та соцвиплатам бути! Сергій Фурса про економічну ситуацію в Україні та повернення зовнішніх боргів
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 13 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 травня
Звернення Зеленського 12 травня
Стратегічна поразка Росії видна вже всім у світі. Відеозвернення Володимира Зеленського до українців
Більше відео
Дергачі
Читати далі
Били Ураганом по гуманітарному штабу: наслідки ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь