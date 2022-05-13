Разработчики самых популярных видеоигр создали 70 цифровых NFT-аватаров — как это поможет Украине

Украина уже доказала всему миру, что мы не только сильны духом и телом, но и образованные люди, которые идут в ногу со временем. Даже помощь для нашей страны мы собираем благодаря современному искусству.

Минцифра сообщает, что украинские разработчики видеоигр при поддержке Министерства цифровой трансформации запускают NFT-коллекцию Avatars for Ukraine в поддержку Украины.

За время полномасштабного вторжения наше государство сделало большой шаг вперед в развитии NFT-инноваций. Благодаря этим инновациям люди со всего мира приобщаются, чтобы помочь и восстановить нашу страну.

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К созданию коллекции Avatars for Ukraine присоединились ведущие украинские разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt. А также цифровые художники и Минцифра.

Вместе они создали 70 цифровых произведений искусства, которые показывают настоящую отвагу и несокрушимость украинцев.

Эти аватары будут представлены на официальной странице проекта avatarsforukraine.com.

Аукцион NFT-коллекции начнется 19 мая на платформе NFT-музея MetaHistory, уже собравшего для криптофонда Aid For Ukraine 260 ETH ($720 000).

Средства, собранные от продажи новой коллекции, будут направлены на гуманитарную помощь защитникам Украины.

Что такое NFT

Сейчас мы много слышим об этом виде искусства, ведь люди зарабатывают на нем немалые средства. Однако что это такое и как работает.

NFT — это тип цифровых активов, созданный на блокчейне, позволяющий получить право собственности на товар, существующий исключительно в сети (например изображение, анимацию или видео), а также удостоверить его оригинальность.

Блокчейн – это децентрализованная сеть, функционирующая по принципу последовательной цепи блоков, содержащих информацию об операциях с токенами.

С помощью токенов можно создавать цифровые ценности.

То есть, можно сказать, что в NFT-искусстве ты зарабатываешь на оригинальности товара (изображения, видео и т.д.) и авторском праве на него.

Министерство цифровой трансформации поддерживает украинцев, раньше мы рассказывали о бесплатном курсе бизнеса от Минцифры.