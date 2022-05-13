Lifestyle

Разработчики самых популярных видеоигр создали 70 цифровых NFT-аватаров — как это поможет Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 мая 2022, 18:00
Avatars for Ukraine

Больше видео
Чи треба платити за комуналку під час війни
Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах
Наслідки негоди в Києві 12 травня
В Киеве непогода повредила электричество в нескольких районах. Что делать, если у тебя нет светоснабжения
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:18
Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
Смотреть больше

Последние видео
0:03:19
Нові перехоплені розмови окупантів

Жертвы пропаганды РФ готовы убивать даже детей! Перехваченные разговоры оккупантов
0:03:30
Херсон
Россияне устраивают гетто для украинцев. Рассказываем, как живет оккупированный Херсон
0:02:07
Avatars for Ukraine
Разработчики самых популярных видеоигр создали 70 цифровых NFT-аватаров — как это поможет Украине
0:03:31
Дергачі
Били Ураганом по гуманитарному штабу: последствия вражеского обстрела города Дергачи на Харьковщине
0:01:59
Як подружжя психологів з Харкова допомагає українця
Несмотря на пережитые обстрелы, поддерживают других. Как пара психологов из Харькова помогает украинцам
0:02:50
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Поврежден Воронцовский дворец — Одесса приходит в себя от последствий ракетного удара
0:02:44
Як в Одесі волонтери переробляють буси на медичні авто
Из обычных бусов — в медицинские спецавтомобили. Как волонтеры в Одессе помогают эвакуировать раненых
Чи треба платити за комуналку під час війни
Дома не живешь, а платежки все равно приходят. Нужно ли платить за коммуналку ВПЛ и в разрушенных домах
0:06:49
Мариуполь
Готовимся подписать бумаги: началась спецоперация по спасению украинских бойцов из Азовстали
0:06:49
Сергій Фурса про економіку України
Пенсиям и соцвыплатам быть! Сергей Фурса об экономической ситуации в Украине и возврате внешних долгов
Больше видео
Херсон
Читать дальше
Россияне устраивают гетто для украинцев. Рассказываем, как живет оккупированный Херсон
Дергачі
Читать дальше
Били Ураганом по гуманитарному штабу: последствия вражеского обстрела города Дергачи на Харьковщине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь