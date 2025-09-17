PayPal запускає платіжні лінки з криптовалютою

Компанія PayPal анонсувала функцію PayPal Links, яка дозволяє надсилати або отримувати гроші за допомогою одноразових посилань. Про це повідомляє TechCrunch.

Суть нововведення полягає в тому, що користувач може створити індивідуальне посилання на конкретний платіж. У застосунку достатньо вказати суму, після чого генерується унікальний URL.

Його можна надіслати у месенджері чи чаті, а отримувач, відкривши посилання, відразу потрапляє у PayPal і підтверджує операцію.

На відміну від PayPal Me, де ділитися можна лише загальним профілем, PayPal Links створює посилання під конкретну операцію із заздалегідь визначеною сумою.

Таке посилання діє лише 10 днів, після чого анулюється, якщо платіж не був здійснений. Відправник при цьому має можливість або нагадати про транзакцію, або повністю її скасувати.

Читати на тему Облігації, депозити чи крипта: куди найвигідніше вкласти невелику суму Чи варто ризикувати маленькими сумами — читай у матеріалі.

Наразі сервіс доступний лише в Америці. Однак уже до кінця місяця PayPal Links планують запустити у Великій Британії, Італії та кількох інших країнах.

У США нова функція згодом отримає ще й підтримку криптовалют. Користувачі зможуть переводити Bitcoin, Ethereum, PYUSD та інші токени не лише на PayPal та Venmo, а й на сумісні гаманці, включно зі стейблкоїнами.

У компанії пояснюють, що головна ідея — спростити одноразові платежі, щоб не витрачати час на пошук профілю чи підтвердження акаунта отримувача.

Тим часом у світі зростає попит на швидкі та прості розрахунки, зокрема за допомогою криптовалют, і ця тенденція актуальна й для України.

Новий законопроект про віртуальні активи, ухвалений у першому читанні, має відкрити шлях до легалізації крипторинку та встановити чіткі правила для громадян і бізнесу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!