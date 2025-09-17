PayPal запускает платежные ссылки с криптовалютой

Компания PayPal анонсировала функцию PayPal Links, которая позволяет отправлять или получать деньги с помощью одноразовых ссылок. Об этом сообщает TechCrunch.

Суть нововведения заключается в том, что пользователь может создать индивидуальную ссылку на конкретный платеж. В приложении достаточно указать сумму, после чего генерируется уникальный URL.

Его можно отправить в мессенджере или чате, а получатель, открыв ссылку, сразу попадает в PayPal и подтверждает операцию.

В отличие от PayPal Me, где можно делиться только общим профилем, PayPal Links создаёт ссылку под конкретную операцию с заранее определённой суммой.

Такая ссылка действует всего 10 дней, после чего аннулируется, если платёж не был совершён. Отправитель при этом имеет возможность либо напомнить о транзакции, либо полностью её отменить.

Сейчас сервис доступен только в Америке. Однако уже к концу месяца PayPal Links планируют запустить в Великобритании, Италии и нескольких других странах.

В США новая функция со временем получит еще и поддержку криптовалют. Пользователи смогут переводить Bitcoin, Ethereum, PYUSD и другие токены не только на PayPal и Venmo, но и на совместимые кошельки, включая стейблкоины.

В компании объясняют, что главная идея — упростить одноразовые платежи, чтобы не тратить время на поиск профиля или подтверждение аккаунта получателя.

Тем временем в мире растет спрос на быстрые и простые расчеты, в том числе с помощью криптовалют, и эта тенденция актуальна и для Украины.

Новый законопроект о виртуальных активах, принятый в первом чтении, должен открыть путь к легализации крипторынка и установить четкие правила для граждан и бизнеса.

