Чому біткоїн падає: названо головні причини обвалу ринку криптовалют у лютому

Світовий ринок криптовалют знову штормить. Головний цифровий актив продемонстрував стрімке зниження, перетнувши психологічну позначку, яка трималася довгі місяці. Як повідомляє Bloomberg, біткоїн курс опустився нижче $70 000, повернувшись до значень, які ринок востаннє фіксував ще у листопаді 2024 року.

Біткоїн ціна в доларах: падіння до критичного мінімуму

Під час ранкових торгів на Нью-Йоркській біржі вартість активу за лічені години просіла до $69 821. Згідно з моніторингом CoinMarketCap, станом на 16:10 тенденція до зниження збереглася — біткоїн ціна зараз коливається в межах $69 758.

Це падіння стало справжнім шоком для тих, хто очікував на подальше ралі. Загалом, порівняно з історичним максимумом у жовтні 2025 року, коли показник перевищував $126 000, актив втратив понад 44% своєї вартості.

Шіліан Тан, керуючий партнер Monarq Asset Management, характеризує поточний стан як кризу віри, де інвестори більше не впевнені у короткострокових перспективах зростання.

Чому біткоїн падає: фактори впливу

Аналітики виділяють кілька ключових причин, через які ринок опинився у червоній зоні. По-перше, біткоїн ціна опинилася під тиском після масштабного розпродажу акцій технологічного сектору США 4 лютого. Криптовалюти, які часто корелюють із техгігантами, миттєво відреагували на негативні настрої на традиційному фондовому ринку.

По-друге, розглядаючи питання, з чим пов’язане падіння біткоїна, неможливо ігнорувати кадрові зміни у Федеральній резервній системі США. Висунення Кевіна Ворша на посаду голови ФРС спровокувало побоювання щодо посилення монетарної політики та можливого скорочення балансу регулятора.

Біткоїн ціна графік: що відбувається з біткоїном після різдвяного застою

Якщо проаналізувати біткоїн ціна графік за останній рік, стає очевидним, що актив пропустив традиційне різдвяне ралі та завершив 2025 рік із загальним падінням на 6,5%. Це відбулося попри оптимістичні заяви адміністрації Дональда Трампа, які мали б стимулювати індустрію.

На ринку продовжують спостерігатися масові ліквідації позицій. Це відбувається, коли ціна досягає критичних значень і торгові платформи автоматично закривають угоди трейдерів, що лише прискорює обвал.

Чому біткоїн обвалився та які перспективи у ринку деривативів

Відповідаючи на питання, чому біткоїн обвалився, експерти також звертають увагу на ринок деривативів. Ставка фінансування безстрокових ф’ючерсів досягла максимуму з середини жовтня, що свідчить про високу волатильність. Водночас на початку січня був зафіксований рекордний приплив коштів у біткоїн-ETF ($471 млн за день), що дає слабку надію на стабілізацію.

Наразі трейдери намагаються зрозуміти, що відбувається з біткоїном: чи є це дно, після якого почнеться відновлення, чи ринок переходить у фазу тривалої стагнації. Найближчі тижні стануть вирішальними для встановлення нового довгострокового тренду.

