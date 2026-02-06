Почему биткоин падает: названы главные причины обвала рынка криптовалют в феврале

Мировой рынок криптовалют снова штормит. Главный цифровой актив продемонстрировал стремительное снижение, пересекая психологическую отметку, которая держалась долгие месяцы. Как сообщает Bloomberg, биткоин курс опустился ниже $70 000, вернувшись к значениям, которые рынок в последний раз фиксировал еще в ноябре 2024 года.

Биткоин цена в долларах: падение до критического минимума

Во время утренних торгов на Нью-Йоркской бирже стоимость актива за считанные часы просела до $69 821. Согласно мониторингу CoinMarketCap, по состоянию на 16:10 тенденция к снижению сохранилась — биткоин цена сейчас колеблется в пределах $69 758.

Это падение стало настоящим шоком для тех, кто ожидал дальнейшего ралли. В целом, по сравнению с историческим максимумом в октябре 2025 года, когда показатель превышал $126 000, актив потерял более 44% своей стоимости. Шилиан Тан, управляющий партнер Monarq Asset Management, характеризует текущее состояние как кризис веры, при котором инвесторы больше не уверены в краткосрочных перспективах роста.

Почему биткоин падает: факторы влияния

Аналитики выделяют несколько ключевых причин, из-за которых рынок оказался в красной зоне. Во-первых, биткоин цена оказалась под давлением после масштабной распродажи акций технологического сектора США 4 февраля. Криптовалюты, которые часто коррелируют с техгигантами, мгновенно отреагировали на негативные настроения на традиционном фондовом рынке.

Во-вторых, рассматривая вопрос, с чем связано падение биткоина, невозможно игнорировать кадровые изменения в Федеральной резервной системе США. Выдвижение Кевина Уорша на должность главы ФРС спровоцировало опасения относительно ужесточения монетарной политики и возможного сокращения баланса регулятора.

Биткоин цена график: что происходит с биткоином после рождественского застоя

Если проанализировать биткоин цена график за последний год, становится очевидным, что актив пропустил традиционное рождественское ралли и завершил 2025 год с общим падением на 6,5%. Это произошло вопреки оптимистичным заявлениям администрации Дональда Трампа, которые должны были стимулировать индустрию.

На рынке продолжают наблюдаться массовые ликвидации позиций. Это случается, когда цена достигает критических значений и торговые платформы автоматически закрывают сделки трейдеров, что только ускоряет обвал.

Почему биткоин обвалился и какие перспективы у рынка деривативов

Отвечая на вопрос, почему биткоин обвалился, эксперты также обращают внимание на рынок деривативов. Ставка финансирования бессрочных фьючерсов достигла максимума с середины октября, что свидетельствует о высокой волатильности. В то же время в начале января был зафиксирован рекордный приток средств в биткоин-ETF ($471 млн за день), что дает слабую надежду на стабилизацию.

Сейчас трейдеры пытаются понять, что происходит с биткоином: является ли это «дном», после которого начнется восстановление, или рынок переходит в фазу длительной стагнации. Ближайшие недели станут решающими для установления нового долгосрочного тренда.

