Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 травня

Україна все більше наближається до цифрового світу, де всі документи та послуги у смартфоні, а криптовалюта — ще один спосіб розплатитись за каву. Принаймні, саме так може статися у найближчому майбутньому.

Що ж буде з нашим ворогом? Ймовірно, його омине віртуальний світ, оскільки російські терористи вже створили свій вигаданий і для цього їм сучасні технології не потрібні, як і туалети, валюта та різноманітні делікатеси.

Однак поки ми чекаємо прекрасних днів, коли наш буйний сусід таки попрямує до провалля цивілізації, нам варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 28 травня 2022 року

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, намагається утримати займані позиції та продовжує систематичні обстріли населених пунктів.

На Слов’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля.

Російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і РСЗВ райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти за підтримки артилерії проводили штурм у районі Щедрищевого, Борівського і Тошківки, бойові дії тривають.

Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Обстрілює наші війська.

Противник здійснив невдалу спробу штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

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