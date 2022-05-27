Україна

Земля всипана окупантами: як проходить процес упізнання ворожих тіл та що робитимуть далі

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 27 Травня 2022, 21:00

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