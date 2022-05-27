Земля всипана окупантами: як проходить процес упізнання ворожих тіл та що робитимуть далі

Тіла знищених російських окупантів, що розкладаються — це окрема проблема для українських Збройних сил, адже наша держава, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, зберігає їх, щоб потім можна було віддати країні, що напала.

Нині у різних українських містах триває ексгумація. Упізнати тіла окупантів непросто, лише в одиниць знаходять документи чи банківські картки. Ми розповімо, як триває процес встановлення осіб російських військових злочинців.

Огляд тіл фахівці проводять у спеціальних вагонах-рефрижераторах. Нині вони оглядають тіла, що викопали у Бучанському районі. Також тут знаходиться ліквідований екіпаж збитого російського гвинтокрила неподалік Макарова. В інших вагонах лежать уже оглянуті тіла з Харкова та Запоріжжя.

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Начальник центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Володимир Лямзін каже, що серед вбитих окупантів знайшли тіла російських нацгвардійців. Це означає, що вони мали придушувати мирні протести й “наводити порядки” після того, як військові захопили б та окупували території.

Мета української влади — діяти за міжнародними конвенціями, гідно ставитися до вбитих ворогів та ідентифікувати їх, адже це докази для майбутніх судів.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко каже, що це перша війна, коли країна не поспішає забирати загиблих бійців. Цього не роблять і родичі загиблих, адже бояться влади.

Багато померлих російських бійців мародерили — в кишенях знаходять валюту, дорогоцінні прикраси та навіть просту біжутерію. Лямзін повідомляє: якщо Росія не забере померлих, вони будуть поховані за державний кошт на території України. Та поки що наша країна дотримується норм МГП та зберігає тіла в спеціальних умовах.

Попри те, що на українській землі окупантів чекає смерть, вони продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Харкова.