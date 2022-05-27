П’ятимісячне немовля не врятували! Наслідки цинічного обстрілу Харкова 26 травня

Окупанти не зупиняють вогонь по Харкову — загинуло восьмеро людей, серед них батько з п’ятимісячним немовлям, а матір дитини у критичному стані в лікарні.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода родина: дружина та чоловік, у якого на руках було п’ятимісячне маля, розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Чоловік помер одразу, жінку шпиталізували у тяжкому стані.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду.

Ще 19 людей зазнали поранень внаслідок лише одного вчорашнього обстрілу Харкова. Серед постраждалих — дев’ятирічна дитина. Під вогонь окупантів потрапили як околиці Харкова — в районі Бєлгородської траси, так і Павлове поле — це вже район неподалік середмістя.

Під вогнем опинилися також населені пункти області, зокрема села Руська Лозова та містечко Дергачі, також є поранені й загиблі.

Влада вкотре закликає людей не поспішати повертатися, адже кількаденна тиша, як виявилося, дуже оманлива.

Для обстрілів окупант використовував як артилерію, так і реактивні системи залпового вогню, про це повідомив начальник ОВА.

Нещодавно вперше за три місяці у Харкові запрацювала підземка, там від початку повномасштабної війни переховувалися люди. Проте мер міста каже, що метро зупиняти не будуть, воно працюватиме як бомбосховище.

В передмісті Харкова рятувальники розбирають завали та гасять пожежі. Від смертельних поранень загинув пенсіонер, ще одна 71-річна жінка зазнала поранень.

День закінчився, а обстріли — ні. Містяни повідомляють, що вночі кілька разів знову чули вибухи.

За даними поліції, на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення загинули 713 людей, 36 із них — діти. До цієї статистики після вчорашніх обстрілів можна додати ще щонайменше восьмеро загиблих.

ЗСУ дають ворогові прочухана за те, що він порушив наш спокій та мир. Раніше ми розповідали, як українські військові воюють на Горлівському напрямку.