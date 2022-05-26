Окупанти не припиняють обстрілювати Харків: у місті цілий день лунають вибухи

Окупанти цілий день сьогодні обстрілюють Харків. Російські військові обстріляли район Павлового поля, де знаходяться дитячі садочки, школи та вищі навчальні заклади, житлові будинки.
Неподалік центру міста окупанти били артилерією і реактивними системами залпового вогню. В житлових будинках повибивало вікна та двері, люди нарахували близько 20 обстрілів.
Також гатили по селищу Жуковського, П’ятихатках, Лісопарку, Олексіївці, Павловому полю, під вогнем були житлові будинки.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу Харкова загинуло семеро людей, сімнадцять поранено. Окупанти не жаліють ні дорослих, ні дітей, тяжкопоранена дев’ятирічна дівчинка.
На Харківщині майже три тонни допомоги для селищ, розташованих на межі, де тривають бойові дії, привезли напередодні волонтери. Раніше ми розповідали про ситуацію в Харківській області.