Україна

Окупанти не припиняють обстрілювати Харків: у місті цілий день лунають вибухи

Тетяна Доцяк 26 Травня 2022, 22:30

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