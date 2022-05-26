Куди не возять пенсії та продукти — як волонтери пробираються в села на лінії фронту Харківської області

Майже три тонни допомоги для селищ, розташованих на межі, де тривають бойові дії, привезли напередодні волонтери. Під вибухами, ризикуючи власними життями. Туди, куди не возять пенсії та продукти.

Співробітники гуманітарних місій, які раніше працювали лише на Донеччині та Луганщині, тепер вивчають і мапу Харківщини. Навіть маючи восьмирічний досвід роботи на Донбасі, кажуть, що нинішня ситуація геть інша.

Найбільша проблема волонтерів — у логістиці, адже постійно потрібно змінювати свої маршрути.

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У Базаліївці, що під Чугуєвим, зараз саме проходить лінія фронту. Із 700 мешканців зараз залишилась сотня. Люди сходяться до авто з гуманітаркою, що стоїть біля магазину.

У сільському магазинчику є продукти, але в людей немає грошей, щоб достатньо себе прогодувати. Тут уже три місяці не виплачували пенсію.

Волонтери привезли в зруйновані селища не тільки продукти, а й психологів, які тут справді необхідні.

Харківський метрополітен відновив роботу. Останні три місяці він працював лише як укриття для тисяч людей. Дивись, який графік роботи метро в Харкові.