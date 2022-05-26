Україна

Куди не возять пенсії та продукти — як волонтери пробираються в села на лінії фронту Харківської області

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 26 Травня 2022, 13:00

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