Ракети та безжальна авіація: що відбувається у в Харкові

Харківщину не перестають обстрілювати, в різні населені пункти постійно прилітають рекети або безжальна авіація.

То ж є приблизні підрахунки того, які втрати в цій області станом на сьогодні й загалом, яка ситуація зараз в місті.

Харків постійно у тривозі, сирени майже не зупиняються. Вчора в самому місті було чути два потужні вибухи, проте офіційної інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

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Але область страждає більше, відомо про значні руйнування, поранених та загиблих.

В яких громадах є руйнування

Ця ніч не пройшла спокійно у Золочівській громаді, окупанти щедро обстрілювали її з артилерії.

В селі Макарівка знищено школу й дитячий садочок. У селі Удилище, яке зовсім недалеко від російського кордону, у своєму підвалі загинув чоловік у віці 53 роки.

Він просто не зміг вибратися з погреба через значні руйнування будинку, а кисню до приїзду рятувальників не вистачило, тож чоловік задихнувся.

Окрім цього, о п’ятій ранку обстріляли ще одне село — Івашки, що призвело до значних пошкоджень будинків.

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко ділиться, що немає й дня, щоб їхню громаду не обстрілювали, щоб не було руйнувань і хтось не загинув.

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Ще одна жертва в Дергачах, 69-річна жінка внаслідок обстрілу ринку загинула, є поранений чоловік.

У селі Безруки знищено багато житлових будинків, пошкоджені системи електромережі та монумент загиблим військовим у Другій світовій війні.

Двоє постраждалих від обстрілів є у селі Савинці ізюмського району.

Також з ворожого боку прилетіло три ракети, ППО вдалося знешкодити лише одну, а дві влучили у залізничну станцію й пошкодили житлові будинки.

Місто Лозова ще не оговталось від попередніх руйнувань палацу культури, через які постраждало восьмеро людей, але сьогодні окупанти не оминули і його.

Голова Лозівської громади Сергій Зеленський повідомив, що цього разу обійшлося без жертв та руйнувань, а загрози з наземного боку вже немає, небезпека лише з неба.

Харків лишається одним із найгарячіших напрямків, окупанти не збираються здавати зайняті позиції, тож за них тривають запеклі бої.

Однак наші військові не віддадуть і сантиметра української землі, тим паче, що до нас нарешті йде зброя. Яке озброєння в української армії сьогодні, читай у нашому матеріалі.