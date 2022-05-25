Ракети та безжальна авіація: що відбувається у в Харкові

Харківщину не перестають обстрілювати, в різні населені пункти постійно прилітають рекети або безжальна авіація.
То ж є приблизні підрахунки того, які втрати в цій області станом на сьогодні й загалом, яка ситуація зараз в місті.
Харків постійно у тривозі, сирени майже не зупиняються. Вчора в самому місті було чути два потужні вибухи, проте офіційної інформації про загиблих чи поранених наразі немає.
Але область страждає більше, відомо про значні руйнування, поранених та загиблих.
Але область страждає більше, відомо про значні руйнування, поранених та загиблих.
Ця ніч не пройшла спокійно у Золочівській громаді, окупанти щедро обстрілювали її з артилерії.
В селі Макарівка знищено школу й дитячий садочок. У селі Удилище, яке зовсім недалеко від російського кордону, у своєму підвалі загинув чоловік у віці 53 роки.
Він просто не зміг вибратися з погреба через значні руйнування будинку, а кисню до приїзду рятувальників не вистачило, тож чоловік задихнувся.
Він просто не зміг вибратися з погреба через значні руйнування будинку, а кисню до приїзду рятувальників не вистачило, тож чоловік задихнувся.
Окрім цього, о п’ятій ранку обстріляли ще одне село — Івашки, що призвело до значних пошкоджень будинків.
Голова Золочівської громади Віктор Коваленко ділиться, що немає й дня, щоб їхню громаду не обстрілювали, щоб не було руйнувань і хтось не загинув.
Ще одна жертва в Дергачах, 69-річна жінка внаслідок обстрілу ринку загинула, є поранений чоловік.
У селі Безруки знищено багато житлових будинків, пошкоджені системи електромережі та монумент загиблим військовим у Другій світовій війні.
Двоє постраждалих від обстрілів є у селі Савинці ізюмського району.
Двоє постраждалих від обстрілів є у селі Савинці ізюмського району.
Також з ворожого боку прилетіло три ракети, ППО вдалося знешкодити лише одну, а дві влучили у залізничну станцію й пошкодили житлові будинки.
Місто Лозова ще не оговталось від попередніх руйнувань палацу культури, через які постраждало восьмеро людей, але сьогодні окупанти не оминули і його.
Голова Лозівської громади Сергій Зеленський повідомив, що цього разу обійшлося без жертв та руйнувань, а загрози з наземного боку вже немає, небезпека лише з неба.
Харків лишається одним із найгарячіших напрямків, окупанти не збираються здавати зайняті позиції, тож за них тривають запеклі бої.
Однак наші військові не віддадуть і сантиметра української землі, тим паче, що до нас нарешті йде зброя. Яке озброєння в української армії сьогодні, читай у нашому матеріалі.