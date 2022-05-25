Ракеты и безжалостная авиация: что происходит в Харькове

Харьковщину не перестают обстреливать, в разные населенные пункты постоянно прилетают рэкеты или безжалостная авиация.

Есть приблизительные подсчеты того, какие потери в этой области по состоянию на сегодня и в общем, какая ситуация сейчас в городе.

Харьков постоянно в тревоге, сирены почти не останавливаются. Вчера в самом городе было слышно два мощных взрыва, однако официальной информации о погибших или раненых пока нет.

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Но область страдает больше, известно о значительных разрушениях, раненых и погибших.

Какаие общины пострадали

Эта ночь не прошла спокойно в Золочевской общине, оккупанты щедро обстреливали ее из артиллерии.

В селе Макаровка уничтожены школа и детский сад. В селе Удилище, совсем не далеко от российской границы, в своем подвале погиб мужчина в возрасте 53 года.

Он просто не смог выбраться из погреба из-за значительных разрушений дома, а кислорода до приезда спасателей не хватило, поэтому мужчина задохнулся.

Кроме этого, в пять утра обстреляли еще одно село — Ивашки, что привело к значительным повреждениям домов.

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко делится, что нет и дня, чтобы их общину не обстреливали, чтобы не было разрушений и кто-то не погиб.

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Еще одна жертва в Дергачах, 69-летняя женщина в результате обстрела рынка погибла, есть раненый мужчина.

В селе Безруки уничтожены многие жилые дома, повреждены системы электросети и монумент погибшим военным во Второй мировой войне.

Двое пострадавших из-за обстрелов — в селе Савинцы изюмского района.

Также с вражеской стороны прилетели три ракеты, ПВО удалось обезвредить только одну, а две попали в железнодорожную станцию ​​и повредили жилые дома.

Город Лозова еще не оправился от предыдущих разрушений дворца культуры, из-за которых пострадало восемь человек, но сегодня оккупанты не обошли его стороной.

Глава Лозовской общины Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз обошлось без жертв и разрушений, а угрозы с наземной стороны уже нет, опасность только с неба.

Харьков остается одним из самых горячих направлений, оккупанты не собираются сдавать занятые позиции, поэтому за них продолжаются ожесточенные бои.

Однако наши военные не отдадут и сантиметра украинской земли, тем более что к нам наконец-то едет оружие. Какое вооружение у украинской армии сегодня, читай в нашем материале.