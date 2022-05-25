Не только Javelin и Stinger: какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает

В нашей борьбе против мирового зла должна быть не только любовь к Украине и стремление к свободе, но и настоящее оружие, которое производится в разных уголках планеты.

Сначала некоторые страны сомневались, стоит ли им отдавать свои достояния украинцам. Но с каждой секундой ВСУ доказывают нашу несокрушимость и готовность идти до конца — границы со страной-агрессором, где враг в результате и окажется.

Что же такого поставляют в Украину западные партнеры и почему новое оружие может изменить ход войны, объясняем далее.

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Что сейчас поставляют в Украину

переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;

бронированные HMMWV;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

дроны-камикадзе Switchblade;

вертолеты Ми-17;

американские массовые бронетранспортеры М113;

БПЛА Puma;

специально разработанные для Украины дроны-камикадзе Phoenix Ghos;

противотанковые ракетные комплексы для ближнего боя NLAW;

переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak;

переносные ракетно-зенитные комплексы LMM Martlet;

бронеавтомобили Mastiff;

ракеты Brimstone;

танки Т-72/M1;

ПЗРК Piorun;

самоходные артиллерийские установки Гвоздика калибра 122-мм;

самоходные артиллерийские установки PzH 2000 калибра 155 мм;

системы противовоздушной обороны С-300;

гаубицы М777 калибра 155-мм;

боеприпасы M982 Excalibur;

самоходные артиллерийские установки DANA и DANA M2 калибров 152-мм;

реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire;

колесные самоходные артиллерийские установки CEASAR калибра 155-мм;

зенитно-ракетные комплексы Mistral;

гранатометы M72 LAW и АТ4;

противотанковые ракетные комплексы Javelin;

самоходные артиллерийские установки M109A4BE 155-мм калибра;

автоматы производства FN Herstal;

противотанковое оружие Milan;

бронеавтомобили MRAP Bushmaster.

Какое оружие может изменить ход войны и почему

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что дальнобойная артиллерия может решить, как будут продвигаться дела на фронте на этом этапе войны.

Это может стать чем-то вроде перестрелки, — утверждает чиновник.

Однако Пентагон отмечает, что украинцы гораздо эффективнее используют артиллерию, чем российские оккупанты.

Кроме того, новые образцы вооружения могут ускорить победу Украины, удерживая дистанцию ​​с врагом, и изменить потери среди украинских военных. Об этом заявляет глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Именно дальнобойная артиллерия позволит работать по тылу врага и передовым позициям и при этом не терять жизнь наших военных. Чем больше такого вооружения у нас будет на линии фронта, тем больше шансов быстрее потеснить россиян к границам с РФ.

Какого еще оружия не хватает Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что наступление российской армии на Донбассе повлечет беспощадное сражение, которого не видела Европа со времен Второй мировой войны.

Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение.

Поэтому глава МИД Украины призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и БТР.

Министр обороны Украины Алексей Резников после второй встречи на базе Рамштайн, состоявшейся 23 мая, рассказал, что украинские военные еще ожидают усиления береговой обороны с помощью противокорабельных ракет Harpoon, которые будет поставлять Дания.

Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятны для врага. Но об этом — позже.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный также ранее отмечал, что из-за возобновления активного использования врагом крылатых ракет украинские военные нуждаются в ракетных системах залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что Украине все еще необходимы определенные виды вооружения для защиты своей государственности, в частности, американские реактивные системы залпового огня MLRS.

Благодаря им Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию.

Владимир Зеленский также отметил, что некоторые страны подверглись влиянию лоббистов Кремля, поэтому теперь опасаются, что Украина пойдет в наступление на территорию РФ. Однако война продолжается на наших украинских землях, которые мы имеем право защищать.

Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о результатах второй встречи Рамштайн для Украины.