Украина

Не только Javelin и Stinger: какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 мая 2022, 12:00
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