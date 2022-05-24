Мир

Еще больше артиллерии, противокорабельных систем и танков — результаты второй встречи Рамштайн для Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 24 мая 2022, 13:00
Зустріч Рамштайн-2 - результати для України

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