Еще больше артиллерии, противокорабельных систем и танков — результаты второй встречи Рамштайн для Украины

Все большее число стран готовы объединить усилия и оказывать Украине военную поддержку. Вторая встреча так называемой Контактной группы по оборонной помощи нашей стране собрала уже 47 участников.

Корреспондент украинской службы Голоса Америки Юлия Ярмоленко рассказала детали встречи.

Результаты второй встречи Рамштайн

Глава Пентагона Ллойд Остин, собственно и основавший формат Рамштайн, заявил: по результатам майского заседания 20 стран анонсировали новую оборонную помощь Украине.

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Сюда входит и критически важная артиллерия, и боеприпасы, и противокорабельные системы, и танки, и остальные транспортные средства. Остин сказал, что перечислить все взносы не хватит времени, но отдельно хотел бы выделить несколько стран.

Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит установки и ракеты Гарпун, чтобы помочь Украине защитить свое побережье.

Я также хочу поблагодарить Чехию за их весомую помощь, в том числе и недавний вклад в виде боевых вертолетов, танков и ракетных систем.

Сегодня несколько стран объявили новые взносы критически важных артиллерийских систем и боеприпасов. Это, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша.

И позвольте мне поблагодарить Великобританию за их ведущую роль в помощи по координации безопасности и существенные объемы британского оборудования, которое продолжает поступать в Украину, — сказал глава Пентагона.

Ряд государств оказывает другую важную поддержку — тренировку украинских военных на территории Европы, чтобы они могли более эффективно использовать западное вооружение.

Какая конечная цель помощи Украине

Журналисты также спросили у министра Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, какая конечная цель помощи Украине.

Они ответили, что украинские власти должны сами решать, восстановить свои границы, какими они были до 24 февраля или 2014 года. Задача же Вашингтона — усилить позиции украинцев как на поле боя, так и за столом переговоров.

Мы хотим убедиться в том, что НАТО объединено. Мы хотим придерживаться концепции мирового порядка, основанного на правилах, что мощные и крупные страны не могут просто разрушать и захватывать более слабых и меньших, — отметил генерал Милли.

Когда состоится следующая встреча Рамштайн

Следующая встреча для координации усилий по военной помощи Украине состоится уже 15 июня — на полях встречи министров обороны стран НАТО — анонсировал глава Пентагона Остин.

Ведь усилия должны продолжаться, чтобы помочь украинцам не только победить сейчас, но и укрепить позиции на случай агрессии России в будущем.

Напомним, что первое заседание министров обороны 40 стран мира прошло на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля. Тогда было принято, что будет увеличена финансовая помощь Украине от США, а также Германия поставит нам свои танки Гепард.