Лед тронулся: Германия и США выделяют беспрецедентную помощь Украине

Вчера, 26 апреля, состоялось заседание министров обороны 40 стран мира на авиабазе Рамштайн в Германии. Там говорили о предоставлении Украине военной помощи. На нем присутствовал украинский министр обороны Алексей Резников.

По свежим следам журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова рассказала о помощи со стороны США и Германии Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет огромную поддержку стран-партнеров, но у нее нет много времени. Поэтому страны-партнеры должны действовать как можно быстрее и оказывать помощь, — рассказала журналистка.

Одним из важных решений, принятых на встрече, было предоставление Украине тяжелого вооружения со стороны Германии, в том числе 50 противовоздушных оборонных танков Гепард. Известно, что Германия некоторое время колебалась по этому поводу, но в конце концов согласилась, увидев уровень поддержки других стран.

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Что касается США, то, как заявил Госсекретарь Энтони Блинкен, Америка делает все возможное для обеспечения Украины помощью, а то, что они не могут предоставить нам, пытаются попросить у партнеров.

На этой неделе президент Джо Байден и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировали согласование Конгрессом дополнительной финансовой помощи Украине. Ранее было выделено $13 млрд для помощи нашей стране, что является рекордной суммой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так прокомментировал вчерашнюю встречу 40 министров обороны:

— Одним из странных требований России в начале войны была “полная демилитаризация” Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для РФ.

Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия Украине существенно усиливается.

Подробности смотри в видео.

Ранее в Украину поступила военная помощь от США на $800 миллионов. Украинские армейцы получили даже тяжелое вооружение: артиллерийские системы, патроны к ним, вертолеты.