Крига скресла: Німеччина та США виділяють безпрецедентну допомогу Україні

Учора, 26 квітня, відбулося засідання міністрів оборони 40 країн світу на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Там говорили про надання військової допомоги для України. На ній був присутній український міністр оборони Олексій Резніков.

По свіжих слідах журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова розповіла про допомогу США та Німеччини Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має величезну підтримку країн-партнерів, але не має багато часу. Тому країни-партнери мають діяти якомога швидше й постійно надавати допомогу, — розповіла медійниця.

Одним з важливих рішень, ухвалених на зустрічі, було надання Німеччиною важкого озброєння Україні, зокрема 50 протиповітряних оборонних танків Гепард. Відомо, що Німеччина певний час вагалася щодо цього, але зрештою погодилася, побачивши рівень підтримки інших країн.

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Щодо США, то, як заявив Держсекретар Ентоні Блінкен, Америка робить усе можливе для забезпечення України допомогою, а те, що вони не можуть надати, намагаються попросити у партнерів.

На цьому тижні президент Джо Байден і спікерка палати представників Ненсі Пелосі анонсували погодження Конгресом виділення додаткової фінансової допомоги для України. Раніше було виділено $13 млрд на допомогу нашій країні, що є рекордною сумою.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк так прокоментував вчорашню зустріч 40 міністрів оборони:

— Однією з дивних вимог Росії на початку війни була “повна демілітаризація” України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ.

Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї Україні суттєво посилюється.

Деталі дивися у відео.

Раніше Україні надійшла військова допомога від США на $800 мільйонів. Українські армійці отримали навіть важке озброєння: артилерійські системи, набої до них, гелікоптери.