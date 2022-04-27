Світ

Крига скресла: Німеччина та США виділяють безпрецедентну допомогу Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Квітня 2022, 12:00

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Допомога Україні від США та Німеччини

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