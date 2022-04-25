Україна

Фантастична трійця: про що домовились Зеленський, Блінкен та Остін на закритій зустрічі в Києві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Квітня 2022, 14:00
Зустріч Зеленського з Блінкеном та Остіном

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Там починаються нові Бучі. Обстріли, псевдоочільники, гарячі точки у Запорізькій області
0:06:40
Путін та ядерна зброя
Чи може Росія застосувати ядерну зброю та чому Путін уже згаяв свій шанс — Андрій Загороднюк
0:09:37
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