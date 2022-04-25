Фантастична трійця: про що домовились Зеленський, Блінкен та Остін на закритій зустрічі в Києві

До України 24 квітня прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Мали зустріч особисто з президентом Володимиром Зеленським. Візит був закритим з міркувань безпеки, журналістів на нього не запрошували.

Про що домовилися Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський і чи вдалося отримати нову допомогу від США — читай у матеріалі Вікон.

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Фінансова допомога США

Західні агенції з посиланням на джерела, зокрема Associated Press, інформують, що під час зустрічі вдалося досягнути домовленості про нову допомогу Україні та 15 країнам-союзникам на загальну суму $713 млн.

При цьому Україна має отримати $322 млн, а ще майже $400 млн планується передати країнам у Центральній та Східній Європі, а також на Балкани. Йдеться про ті країни, які забезпечували Україну зброєю, військовим спорядженням та допомогою від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За попередніми підрахунками, враховуючи новий транш допомоги, Вашингтон надав Україні допомогу на суму до $3,7 млрд доларів від початку вторгнення.

Повернення послів до України

Ще одна домовленість під час переговорів — США поступово повертатимуть американських дипломатів в Україну та призначать нового посла. Повідомляють, що Джо Байден офіційно призначить нині посла США у Словаччині Бріджіт Брінк послом в Україні.

Як коментує зустріч Володимир Зеленський

У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, які питання обговорювалися під час зустрічі з Блінкеном та Остіном. Наголосив, що допомага Україні була питанням номер один.

Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні — вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі.

Він повідомив, що узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення ЗСУ.

Ще Володимир Зеленський розповів про підготовку до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок, 26 квітня. На цій зустрічі зберуться 40 міністрів оборони держав-партнерів.

Ключове питання — захист України, захист свободи на сході Європи.

Під час зустрічі з американськими представниками обговорили також шляхи посилення санкцій.

— Окремий пункт переговорів — фінансова підтримка для України. Продовжили й обговорення питання про безпекові гарантії для України. Впевнений, що Сполучені Штати можуть бути лідером серед майбутніх країн — гарантів безпеки України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. У ній згадав про те, як минув Великдень в Україні та якими “подарунками” частували росіяни наших громадян.