Украина

Фантастическая троица: о чем договорились Зеленский, Блинкен и Остин на закрытой встрече в Киеве

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 апреля 2022, 14:00
Зустріч Зеленського з Блінкеном та Остіном

Больше видео
Ситуація в Запорізькій області станом на 25 квітня
Там появляются новые Бучи. Обстрелы, псевдоглавы, горячие точки в Запорожской области
Путін та ядерна зброя
Может ли Россия применить ядерное оружие и почему Путин уже упустил свой шанс — Андрей Загороднюк
0:09:37
Володимир Зеленський
Христиане ли они? Зеленский рассказал о “подарках” от россиян на Пасху
Нові обстріли 24 квітня
Взрывы во Львове, Ровно, Кременчуге: рассказываем о новых обстрелах 25 апреля
Смотреть больше

Последние видео
Зустріч Зеленського з Блінкеном та Остіном

Фантастическая троица: о чем договорились Зеленский, Блинкен и Остин на закрытой встрече в Киеве
Ситуація в Запорізькій області станом на 25 квітня
Там появляются новые Бучи. Обстрелы, псевдоглавы, горячие точки в Запорожской области
Путін та ядерна зброя
Может ли Россия применить ядерное оружие и почему Путин уже упустил свой шанс — Андрей Загороднюк
0:09:37
Володимир Зеленський
Христиане ли они? Зеленский рассказал о “подарках” от россиян на Пасху
Нові обстріли 24 квітня
Взрывы во Львове, Ровно, Кременчуге: рассказываем о новых обстрелах 25 апреля
0:03:55
Борис Джонсон - Фактор Черчилля - про що книга
Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Янина Соколова рассказала о параллелях книги с войной в Украине
Карта бойових дій в Україні 25.04
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 апреля
чорнобаївка
ВСУ могут и 17 раз. В чем феномен Чернобаевки и лучшие мемы от украинцев
Азовсталь
Азовсталь: что мы знаем о “красном флаге” для россиян, и в чем мощь предприятия
Обстрел Одессы
Люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон: репортаж из больницы и истории людей из Одессы
Больше видео
Ситуація в Запорізькій області станом на 25 квітня
Читать дальше
Там появляются новые Бучи. Обстрелы, псевдоглавы, горячие точки в Запорожской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь