Фантастическая троица: о чем договорились Зеленский, Блинкен и Остин на закрытой встрече в Киеве

В Украину 24 апреля прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Имели встречу лично с президентом Владимиром Зеленским. Визит был закрыт из соображений безопасности, журналистов на него не приглашали.

О чем договорились Энтони Блинкен и Владимир Зеленский и удалось ли получить новую помощь от США — читай в материале Вікон.

Финансовая помощь США

Западные агентства со ссылкой на источники, в частности Associated Press, информируют, что в ходе встречи удалось достичь договоренности о новой помощи Украине и 15 странам-союзникам на общую сумму $713 млн.

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При этом Украина должна получить $322 млн, а еще почти $400 млн планируется передать странам в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканы. Речь идет о тех странах, которые снабжали Украину оружием, военным снаряжением и помощью с самого начала полномасштабного вторжения России.

По предварительным подсчетам, учитывая новый транш помощи, Вашингтон предоставил Украине военной помощи на сумму до $3,7 млрд с начала вторжения.

Возвращение послов в Украину

Еще одна договоренность на переговорах — США будут постепенно возвращать американских дипломатов в Украину и назначат нового посла.

Сообщается, что Джо Байден официально назначит посла США в Словакии Бриджит Бринк послом в Украине.

Как комментирует встречу Владимир Зеленский

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Блинкеном и Остином. Он подчеркнул, что помощь Украине была вопросом номер один.

Мы все равно с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает во всем мире. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру.

Он сообщил, что согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению ВСУ.

Еще Владимир Зеленский рассказал о подготовке к крупной министерской встрече в Германии во вторник, 26 апреля. На этой встрече соберутся 40 министров обороны стран-партнеров.

Ключевой вопрос — защита Украины, защита свободы на востоке Европы.

В ходе встречи с американскими представителями обсудили также пути ужесточения санкций.

— Отдельный пункт переговоров — финансовая поддержка для Украины. Продолжили и обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран — гарантов безопасности Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с речью. В ней напомнил о том, как прошла Пасха в Украине и какими “подарками” угощали россияне наших граждан.