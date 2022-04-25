Христиане ли они? Зеленский рассказал о “подарках” от россиян на Пасху

В понедельник, 25 апреля, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с речью. В ней — напомнил о том, как прошла Пасха в Украине и какими “подарками” угощали россияне наших граждан.

— Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всей нашей стране, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар на Пасху?

Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию.

Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине, которое не прекратилось даже в наиважнейший православный праздник.

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Христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины, которые обстреляли Чугуев Харьковской области, на Пасху убили еще двоих детей в Донецкой области (девочек 5 и 14 лет)?

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Убивать детей, разрушать жизни, покрывать циничной и тотальной ложью — это все, что делает Россия на территории Украины.

Это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.

И не христиане люди, которые снова отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и отказались от пасхального прекращения огня. Весь православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Для них это просто красная дата в календаре.

Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир.

О чем еще говорил в обращении Владимир Зеленский 25 апреля, смотри в видео.

Напомним, накануне христианский мир отмечал Пасху. Тем временем Россия бомбила Украину. Произошел самый мощный обстрел Полтавской области с начала вторжения. Известно об одном погибшем и семи пострадавших.

А утром 25 апреля прогремели взрывы во Львове, Ровно, Кременчуге и Винницкой области. Узнай больше по ссылке.