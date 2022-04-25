Взрывы во Львове, Ровно, Кременчуге: рассказываем о новых обстрелах 25 апреля

Утро понедельника, 25 апреля, в Украине началось с сигналов воздушной тревоги. Сирены раздавались почти в каждой области Украины.

Впоследствии стало известно о взрывах во Львове, Ровно и Винницкой области.

Взрывы во Львове

Взрывы на территории области подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он попросил местных жителей пока оставаться в укрытиях.

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— Жители Львовской области, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО, – написал он.

Очевидцы сообщают о сильном грохоте и нескольких взрывах.

Впоследствии Козицкий сообщил, что в результате обстрела вспыхнули пожары в Золочевском районе.

Обстрел Винницы

В Винницкой областной военной администрации подтвердили, что на территории области раздалось несколько взрывов. Всех просят оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео с места событий.

Также сообщается об обстрелах Ровно и территории Черкасской области. В частности, местные жители говорят о четырех взрывах в Умани. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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В Укрзализныце сообщили, что враг бьет по железнодорожной инфраструктуре. Сегодня утром под обстрел попали пять железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины.

Не менее 16 пассажирских поездов задерживаются. Есть пострадавшие, их количество уточняется, сообщил председатель правления УЗ Александр Камышин.

Обстрел Кременчуга

А накануне вечером российские войска ударили по Полтавской области. Это самый сильный обстрел области за время полномасштабного вторжения, сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.

Сейчас известно об одном погибшем и семи пострадавших с разной степени повреждениями.

— Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды, – добавил Лунин.

Если хочешь узнать больше о ситуации на фронте, тебе пригодится карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 апреля. Узнай, где идут самые ожесточенные бои.