Вибухи у Львові, Рівному, Кременчуці: розповідаємо про нові обстріли 25 квітня

Ранок понеділка, 25 квітня, в Україні почався з сигналів повітряної тривоги. Лунали сирени майже в кожній області України.

Згодом стало відомо про вибухи у Львові, Рівному та на Вінниччині.

Львів

Вибухи на території області підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він попросив місцевих мешканців поки залишатися в укриттях.

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— Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО, – написав він.

Очевидці повідомляють про сильний гуркіт та кілька вибухів.

Згодом Максим Козицький повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі у Золочівському районі.

Обстріл Вінниці

У Вінницькій обласній військовій адміністрації підтвердили, що на території області пролунало кілька вибухів. Усіх просять залишатися в укриттях та не публікувати фото та відео з місця подій.

Також повідомляється про обстріли Рівного та Черкащини. Зокрема, місцеві мешканці кажуть про чотири вибухи в Умані. Офіційного підтвердження цій інформації наразі не надходило.

Оновлення:

В Укрзалізниці повідомили, що ворог гатить по залізничній інфраструктурі. Сьогодні ранком під обстріл потрапили п’ять залізничних станцій у Центрі та на Заході України.

Щонайменше 16 пасажирських поїздів затримуються. Є потерпілі, їхня кількість уточнюється, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин.

Обстріли Кременчука

А напередодні ввечері російські війська вдарили по Полтавщині. Стався найбільший обстріл області за час повномасштабного вторгнення, повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Дев’ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.

Наразі відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. У них ушкодження різного ступеня тяжкості.

— Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води, – додав Лунін.

Якщо хочеш дізнатися більше про ситуацію на фронті, стане в пригоді карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня. Дізнайся, де точаться найзапекліші бої.