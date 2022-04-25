Вибухи у Львові, Рівному, Кременчуці: розповідаємо про нові обстріли 25 квітня

Ранок понеділка, 25 квітня, в Україні почався з сигналів повітряної тривоги. Лунали сирени майже в кожній області України.
Згодом стало відомо про вибухи у Львові, Рівному та на Вінниччині.
Вибухи на території області підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він попросив місцевих мешканців поки залишатися в укриттях.
— Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО, – написав він.
Очевидці повідомляють про сильний гуркіт та кілька вибухів.
Згодом Максим Козицький повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі у Золочівському районі.
У Вінницькій обласній військовій адміністрації підтвердили, що на території області пролунало кілька вибухів. Усіх просять залишатися в укриттях та не публікувати фото та відео з місця подій.
Також повідомляється про обстріли Рівного та Черкащини. Зокрема, місцеві мешканці кажуть про чотири вибухи в Умані. Офіційного підтвердження цій інформації наразі не надходило.
В Укрзалізниці повідомили, що ворог гатить по залізничній інфраструктурі. Сьогодні ранком під обстріл потрапили п’ять залізничних станцій у Центрі та на Заході України.
Щонайменше 16 пасажирських поїздів затримуються. Є потерпілі, їхня кількість уточнюється, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин.
А напередодні ввечері російські війська вдарили по Полтавщині. Стався найбільший обстріл області за час повномасштабного вторгнення, повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Дев’ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.
Дев’ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.
Наразі відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. У них ушкодження різного ступеня тяжкості.
— Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води, – додав Лунін.
Якщо хочеш дізнатися більше про ситуацію на фронті, стане в пригоді карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня. Дізнайся, де точаться найзапекліші бої.