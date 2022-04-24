“Подарунки” росіян на Великдень: нічні обстріли Харкова та ситуація в місті

У великодню ніч росіяни вкотре обстріляли різні райони Харкова. Під вогнем вже традиційно опинилася багатостраждальна Салтівка, а також Олексіївка. Просто під звуки нічної трансляції служби містяни бачили, як палають їхні квартири, гаражі та автівки.

Усі нічні служби в храмах скасували, але вже зранку містяни пішли святити паски попри сирени повітряної тривоги. Утім людей було не багато. Деякі священники їздили по підвалах, щоб освятити великодні кошики людей.

Міський голова, очільники військової адміністрації та поліції закликають харків’ян залишатися вдома впродовж всього дня. Адже Росія готує провокації на Великдень.

На запитання, як після побачених звірств росіян можна зберігати віру в серці, настоятель храму Іона Богослова ПЦУ Віктор Маринчак відповів так:

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— Вони (росіяни — ред.) не перебирають. Вони ґвалтують п’ятирічних дівчат і десятирічних хлопчиків на очах матерів. Там дійсно розпалення садистської злоби, якій треба лише одне протиставити — те, що ми зараз співаємо: “Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав”.

Покликання наших воїнів у тому, щоб долати смертю смерть.

24 квітня заступник командира полку Азов Святослав Паламар записав звернення на Великдень, у якому розповів про ситуацію в Маріуполі у цей святий день.