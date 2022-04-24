“Подарки” россиян на Пасху: ночные обстрелы Харькова и ситуация в городе

В пасхальную ночь россияне в очередной раз обстреляли разные районы Харькова. Под огнем уже традиционно оказалась многострадальная Салтовка, а также Алексеевка. Прямо под звуки ночной трансляции службы горожане видели, как горят их квартиры, гаражи и автомобили.

Все ночные службы в храмах отменили, но уже утром горожане пошли святить куличи, несмотря на сирены воздушной тревоги. Впрочем, людей было немного. Некоторые священники ездили по подвалам, чтобы освятить пасхальные корзины людей.

Мэр, руководители военной администрации и полиции призывают харьковчан оставаться дома в течение всего дня. Ведь Россия готовит провокации на Пасху.

На вопрос, как после увиденных зверств россиян можно сохранять веру в сердце, настоятель храма Иона Богослова ПЦУ Виктор Маринчак ответил следующим образом:

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— Они (россияне — ред.) не перебирают. Они насилуют пятилетних девочек и десятилетних мальчиков на глазах матерей. Там действительно разжигание садистской злобы, которой нужно только одно противопоставить — то, что мы сейчас поем: “Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав”.

Призвание наших воинов состоит в том, чтобы преодолевать смертью смерть.

24 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар записал обращение на Пасху, в котором рассказал о ситуации в Мариуполе в этот святой день.