Украина

“Подарки” россиян на Пасху: ночные обстрелы Харькова и ситуация в городе

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 24 апреля 2022, 19:30

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Біологічна зброя
Может, опять лишь угрозы? Способна ли Россия применить биологическое оружие и как от него защититься
0:03:26
Обстріли в Одесі 24 квітня
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