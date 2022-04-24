Украина

Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 24 апреля 2022, 12:00

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Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 апреля
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