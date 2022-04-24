Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей

24 апреля, на Пасху, заместитель командира полка Азов Святослав Паламар записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Мариуполе в этот святой день.
— Сегодня великий день, и даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, работает корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать, — рассказывает военный.
Учитывая это, Святослав Паламар призвал каждого задуматься о ценностях. Война все расставила по полочкам и дала понять, что материальное – это ничто по сравнению с возможностью обнять родных.
Бойцы полка Азов благодарят тех, кто действительно помогает гражданским эвакуироваться из опасного Мариуполя. А также тем, кто занимается вопросом вывода военного гарнизона из города.
— В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в брошенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям.
Помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не винных детей.
Помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не винных детей.
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