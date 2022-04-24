Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей

24 квітня, на Великдень, заступник командира полку Азов Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Маріуполі у цей святий день.

— Сьогодні великий день, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати, – розповідає військовий.

Зважаючи на це, Святослав Паламар закликав кожного замислитися про цінності. Війна все розставила по поличках і дала зрозуміти, що матеріальне — це ніщо в порівнянні з можливістю обійняти рідних.



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Бійці полку Азов дякують тим, хто дійсно допомагає цивільним евакуюватися з небезпечного Маріуполя. А також тим, хто займається питанням виведення військового гарнізону з міста.

— У цей великий день я закликаю весь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розказати все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

Пам’ятайте: в цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки й насолоджуєтеся перемир’ям, ворог скидає бомби на голови ні в чому невинних дітей.

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