Україна

Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Квітня 2022, 12:00

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Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей
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