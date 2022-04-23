Супергерои нашего времени: как АЗОВцы заботятся о детях, находящихся в подвалах Азовстали

Уже почти два месяца мариупольцы укрываются в бомбоубежищах комбината Азовсталь, который беспощадно разрушают россияне. Там находятся не менее 1000 гражданских лиц. Это семьи с маленькими детьми и стариками, а также раненые бойцы АЗОВа.
Российские войска не открывают гуманитарные коридоры для гражданских и не соглашаются на Пасхальное перемирие, а западные партнеры не могут дать гарантий безопасности для эвакуации мирного населения.
Но несмотря ни на что защитники города не забывают о своих людях, навещают их и привозят им гуманитарную помощь, которую сами с трудом добывают под постоянными обстрелами путинистов.
Хочется домой, хочется увидеть солнце. Мы очень хотим возвратиться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных. Мы очень скучаем, — рассказывают дети “подземелья”.
Хочется домой, хочется увидеть солнце. Мы очень хотим возвратиться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных. Мы очень скучаем, — рассказывают дети “подземелья”.
В начале войны люди бежали в укрытие Азовстали, потому что в то время это было одно из самых безопасных и защищенных мест в Мариуполе. Но с каждым днем запасы пищи и воды здесь заканчиваются, а восстановить их в достаточном количестве в условиях блокады невозможно.
Люди умоляют мир о помощи и организации безопасных “зеленых” коридоров для эвакуации.
Я со своей семьей нахожусь в бомбоубежище комбината Азовсталь с 25 февраля. Мы нуждаемся в помощи, поскольку мы находимся в эпицентре событий и не можем выйти. Мы нуждаемся в эвакуации. Мы умоляем о гарантиях безопасности для наших детей.
Я со своей семьей нахожусь в бомбоубежище комбината Азовсталь с 25 февраля. Мы нуждаемся в помощи, поскольку мы находимся в эпицентре событий и не можем выйти. Мы нуждаемся в эвакуации. Мы умоляем о гарантиях безопасности для наших детей.
Об этом рассказала женщина и мать, которая с семьей выживает в нечеловеческих условиях.
В Мариуполе все еще остается примерно 100 тысяч мирных людей, которые не могут покинуть разрушенный россиянами город.
В ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин назвал штурм завода Азовсталь в Мариуполе нецелесообразным. Он приказал отменить его. И это после того, как уже уничтожено 98% города. Читай, почему Путин отказался от штурма Азовстали.