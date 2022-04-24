Російські військові випустили по Одесі вісім ракет: яка ситуація у місті на Великдень

Одеса оговтується від ракетних обстрілів загарбників. Напередодні вдень ворог випустив по Одесі вісім ракет, кілька з них збили сили протиповітряної оборони.
Один зі снарядів влучив у житловий комплекс в Київському районі міста. Тут загинуло восьмеро людей, серед них і тримісячна дитина. Інша ракета влучила у цвинтар.
Дві ракети випустили у бік порту Південний, їх збили.
Дві ракети випустили у бік порту Південний, їх збили.
Постраждалий Олександр розповідає, що саме збирався обідати, коли будинок здригнувся від вибуху. Він не міг вийти з кухні, адже двері завалило. Чоловікові пощастило, відбувся переляком, а от його онук зазнав серйозних поранень.
Його ушпиталили з чисельними опіками та ранами, нині він у реанімації.
Його ушпиталили з чисельними опіками та ранами, нині він у реанімації.
З потрощеного будинку рятувальники евакуювали 86 мешканців. А коли ракета влучила у цвинтар, постраждала жінка, яка прибирала могилу до Великодня. Нині вона у тяжкому стані в лікарні.
Також в Одесі пройшло богослужіння. Після комендантської години жителі міста прийшла вшанувати воскресіння Ісуса Христа та посвятити паску. Кажуть: молилися за мир в Україні.
Нагадаємо, цинічний обстріл в Одесі напередодні Великодня емоційно прокоментував президент Зеленський: “Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!”.