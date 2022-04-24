Україна

Російські військові випустили по Одесі вісім ракет: яка ситуація у місті на Великдень

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини Назар Бурхан 24 Квітня 2022, 15:15

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