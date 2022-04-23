Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня

Прес-конференція президента Володимира Зеленського 23 квітня у метро Києва пройшла за участю українських та іноземних медіа.

На запитання журналіста турецького інформаційного агентства Анадолу, чи може, на думку президента України, відбутися та продовжитися зустріч з Росією у Туреччині, Зеленський відповів, що запитання треба ставити російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, від бажання глави Кремля “дуже залежить” зустріч делегацій, але “просто так зустрічатися… у нас зараз війна, не до відпочинку”. Після цього він наголосив, що напередодні Великодня РФ ударила ракетами по Одесі.

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— Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет! Ось такі у нас Великодні дні приголомшливі. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили…

До житлового багатоповерхового будинку потрапила ракета. Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці — померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був.

Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки! — відреагував президент на обстріл Одеси 23 квітня.

Сьогодні по обіді, 23 квітня, пролунали вибухи в Одесі — російські війська обстріляли один із житлових районів Одеси. На жаль, дві ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

Мер міста Геннадій Труханов уже прокоментував цю трагедію.

– Те, що вони сьогодні уразили своїм “високоточною” зброєю, не називається військовим об’єктом….Трьохмісячна дівчинка, одеситка, яка так і не побачила життя…Тварюки ви, і палати вам у пеклі.