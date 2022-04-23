Подонки вонючие! Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел Одессы россиянами 23 апреля

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского 23 апреля в метро Киева прошла с участием украинских и зарубежных медиа.

На вопрос журналиста турецкого информационного агентства Анадолу, может ли, по мнению президента Украины, состояться и продолжиться встреча с Россией в Турции, Зеленский ответил, что вопрос нужно задавать российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, от желания главы Кремля “очень зависит” встреча делегаций, но “просто так встречаться… у нас сейчас война, не до отдыха”. После этого он подчеркнул, что в преддверии Пасхи РФ ударила ракетами по Одессе.

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— Вы же видите, что даже перед Пасхой — это большой праздник в Украине, большой семейный праздник, большой человеческий праздник. Семь ракет! Вот такие у нас Пасхальные дни потрясающие. Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили…

В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек, по информации на данный момент, скончались. 18 или 20 раненых. Ребенку три месяца — умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был.

Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки! — отреагировал президент на обстрел Одессы 23 апреля.

Сегодня после обеда, 23 апреля, прогремели взрывы в Одессе — российские войска обстреляли один из жилых районов Одессы. К сожалению, ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Мэр города Геннадий Труханов уже прокомментировал эту трагедию.

— То, что они сегодня поразили своим “высокоточным” оружием, не называется военным объектом…. Трехмесячная девочка, одесситка, которая так и не увидела жизни…Твари вы, и гореть вам в аду.