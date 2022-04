Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие, среди них — трехмесячный малыш

Сегодня после обеда, 23 апреля, российские войска обстреляли один из жилых районов Одессы.

Согласно информации оперативного командования Юг, группировка противовоздушной обороны воздушного командования вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса, и два БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и создавали активные препятствия средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Очевидцы говорят: взрывной волной разрушены квартиры с третьего по пятый этажи.

Один человек заживо сгорел в собственном авто.

5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только те, кого нашли. И, вероятно, будет больше, — сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ГСЧС сообщают, что в доме еще находится неразорвавшийся снаряд. На месте работают спасатели, медики скорой, следователи и пиротехники.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.