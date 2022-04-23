Украина

Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие, среди них — трехмесячный малыш

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 23 апреля 2022, 16:57
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