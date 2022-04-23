Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие, среди них — трехмесячный малыш

Сегодня после обеда, 23 апреля, российские войска обстреляли один из жилых районов Одессы.

Взрывы в Одессе сегодня — что известно

Согласно информации оперативного командования Юг, группировка противовоздушной обороны воздушного командования вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса, и два БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и создавали активные препятствия средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

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К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Очевидцы говорят: взрывной волной разрушены квартиры с третьего по пятый этажи.

Мы как раз садились за стол обедать. Услышали взрыв, я посмотрел в окно, увидел пламя, люди кричали. Начали вытаскивать людей из припаркованных машин, — рассказал житель дома Иван.

Один человек заживо сгорел в собственном авто.

5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только те, кого нашли. И, вероятно, будет больше, — сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано.

В ГСЧС сообщают, что в доме еще находится неразорвавшийся снаряд. На месте работают спасатели, медики скорой, следователи и пиротехники.

Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами, — заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

Оперативное командование Юг сообщает, что есть вероятность повторного обстрела. И просит людей не пренебрегать воздушной тревогой и оставаться в укрытиях.

Представитель председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призывает всех не называть точные адреса обстрелов и еще раз подчеркнул, что идет спасательная операция.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Харькова.