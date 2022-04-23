Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие, среди них — трехмесячный малыш

Сегодня после обеда, 23 апреля, российские войска обстреляли один из жилых районов Одессы.
Согласно информации оперативного командования Юг, группировка противовоздушной обороны воздушного командования вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.
Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса, и два БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и создавали активные препятствия средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.
К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.
Очевидцы говорят: взрывной волной разрушены квартиры с третьего по пятый этажи.
Мы как раз садились за стол обедать. Услышали взрыв, я посмотрел в окно, увидел пламя, люди кричали. Начали вытаскивать людей из припаркованных машин, — рассказал житель дома Иван.
Мы как раз садились за стол обедать. Услышали взрыв, я посмотрел в окно, увидел пламя, люди кричали. Начали вытаскивать людей из припаркованных машин, — рассказал житель дома Иван.
Один человек заживо сгорел в собственном авто.
5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только те, кого нашли. И, вероятно, будет больше, — сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано.
Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано.
В ГСЧС сообщают, что в доме еще находится неразорвавшийся снаряд. На месте работают спасатели, медики скорой, следователи и пиротехники.
Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами, — заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами, — заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022
The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.
Оперативное командование Юг сообщает, что есть вероятность повторного обстрела. И просит людей не пренебрегать воздушной тревогой и оставаться в укрытиях.
Представитель председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призывает всех не называть точные адреса обстрелов и еще раз подчеркнул, что идет спасательная операция.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Харькова.