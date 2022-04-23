Росіяни обстріляли Одесу: є загиблі, серед них — трьохмісячний малюк

Сьогодні пообіді, 23 квітня, російські війська обстріляли один із житлових районів Одеси.

Вибухи в Одесі сьогодні — що відомо

За інформацією оперативного командування Південь, угруповання протиповітряної оборони повітряного командування вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса, та два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ.

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На жаль, дві ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

Очевидці кажуть: вибуховою хвилею зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи.

Ми якраз сідали за стіл обідати. Почули вибух, я подивився у вікно, побачив полум’я, люди кричали. Почали витягувати людей із припаркованих машин, — розповів мешканець будинку Іван.

Один чоловік живцем згорів у власному авто.

5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І ймовірно, буде більше, — повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране.

У ДСНС повідомляють, що у будинку ще є снаряд, який не розірвався. На місці працюють рятувальники, медики швидкої, слідчі та піротехніки.

Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі — терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, і поводитися з нею варто відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами, — заявив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

Оперативне командування Південь повідомляє, що є вірогідність повторного обстрілу. І просить людей не нехтувати повітряною тривогою і залишатися в укриттях.

Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликає усіх не називати точні адреси обстрілів та ще раз підкреслив, що йде рятувальна операція.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Харкова.