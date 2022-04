Росіяни обстріляли Одесу: є загиблі, серед них — трьохмісячний малюк

Сьогодні пообіді, 23 квітня, російські війська обстріляли один із житлових районів Одеси.

За інформацією оперативного командування Південь, угруповання протиповітряної оборони повітряного командування вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса, та два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ.

На жаль, дві ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

Очевидці кажуть: вибуховою хвилею зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи.

Один чоловік живцем згорів у власному авто.

5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І ймовірно, буде більше, — повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У ДСНС повідомляють, що у будинку ще є снаряд, який не розірвався. На місці працюють рятувальники, медики швидкої, слідчі та піротехніки.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.