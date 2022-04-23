Україна

Росіяни обстріляли Одесу: є загиблі, серед них — трьохмісячний малюк

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 23 Квітня 2022, 16:57
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