Украина

Российские военные выпустили по Одессе восемь ракет: какая ситуация в городе на Пасху

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини Назар Бурхан 24 апреля 2022, 15:15

Больше видео
0:00:48
Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях
0:01:31
Святослав Паламар
Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей
Обстріл Харкова
Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь
0:10:11
Великоднє звернення Зеленського
Молитва президента за мир: Зеленский трогательно поздравил украинцев с Пасхой
Смотреть больше

Последние видео
0:03:26
Обстріли в Одесі 24 квітня

Российские военные выпустили по Одессе восемь ракет: какая ситуация в городе на Пасху
0:00:48
Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях
0:00:56
Епіфаній
Мужества и силы духа! Епифаний поздравил верующих с Пасхой
0:01:31
Святослав Паламар
Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей
Обстріл Харкова
Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь
0:10:11
Великоднє звернення Зеленського
Молитва президента за мир: Зеленский трогательно поздравил украинцев с Пасхой
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 апреля
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24.03.22
Это только вопрос времени! Новое обращение Зеленского к украинцам
0:05:27
Масштабний наступ на сході
Вывод гарнизона из Мариуполя — Грабский сравнил это с горьким опытом Иловайска
Реакція Зеленського на обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Подонки вонючие! Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел Одессы россиянами 23 апреля
Больше видео
Втрати Росії в Україні 24 квітня
Читать дальше
Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь