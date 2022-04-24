Российские военные выпустили по Одессе восемь ракет: какая ситуация в городе на Пасху

Одесса приходит в себя после ракетных обстрелов захватчиков. Накануне днем ​​враг выпустил по Одессе восемь ракет, несколько из них сбили силы противовоздушной обороны.

Один из снарядов попал в жилой комплекс в Киевском районе города. Там погибли восемь человек, среди них и трехмесячный ребенок. Еще одна ракета попала в кладбище.

Две ракеты выпустили в сторону порта Южный, их сбили.

Пострадавший Александр рассказывает, что как раз собирался обедать, когда дом содрогнулся от взрыва. Он не смог выйти из кухни, потому что дверь завалило. Мужчина обошелся испугом, а вот его внук получил серьезные ранения.

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Его госпитализировали с многочисленными ожогами и ранами, сейчас он находится в реанимации.

Из разбитого дома спасатели эвакуировали 86 жителей. А когда ракета попала в кладбище, пострадала женщина, которая убирала могилу к Пасхе. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Также в Одессе прошло богослужение. После комендантского часа жители города пришли почтить Воскресение Господне и посвятить пасхи. Говорят, что молились за мир в Украине.

Напомним, циничный обстрел Одессы эмоционально прокомментировал президент Зеленский: “Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки!”.