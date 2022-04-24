Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч

У ніч проти 24 квітня, напередодні свята Великодня, російські військові знову вдарили по українських містах із ракет.

Розповідаємо про вибухи в Одесі, Миколаєві, Херсоні та на Дніпропетровщині.

Обстріл Одеси

— Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Сили ППО знищили дві ворожі ракети, – повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, ракети летіли з корабля, що перебував в акваторії Чорного моря. Цілили окупанти у бік порту Південний, але успіху не мали.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області (Павлоградський напрямок). На жаль, не минулося без жертв – загинув 48-річний чоловік.

Також відомо про руйнування залізничної інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зокрема, знищено 8 будівель, під завалами три легковики та одна вантажівка. Ще одна ракета влучила у промисловий район та зруйнувала виробничу будівлю.

Вибухи в Миколаєві

Мешканці Миколаєва повідомляли про гучні вибухи в місті ввечері та вночі 24 квітня.

Місцева влада поки не коментує ситуацію.

Луганщина

Територія Луганської області знов опинилася під вогнем росіян. Напередодні окупанти обстріляли Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

За даними голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, відомо про шістьох загиблих внаслідок артилерійської атаки по Гірському та Золотому. Ще двоє людей дістали тяжкі поранення.

Читати на тему Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси 23 квітня.

Вибухи в Харкові

У ніч проти 24 квітня в Харкові лунали численні вибухи. Відомо, що в одному з районів міста внаслідок прильоту ракети спалахнула сильна пожежа.

Інформація про руйнування та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, напередодні, 23 квітня, в Одесі пролунали вибухи — російські війська обстріляли один із житлових районів міста. Загинули 8 людей, серед яких трьохмісячна дитинка. Ще 18 мешканців постраждали.

Згодом цю трагедію емоційно прокоментував президент Зеленський: “Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!”.