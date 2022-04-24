Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь

В ночь на 24 апреля, накануне Пасхи, российские военные снова ударили по украинским городам из ракет.

Рассказываем о взрывах в Одессе, Николаеве, Херсоне и Днепропетровской области.

Обстрел Одессы

– Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты, – сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, ракеты летели с корабля, который находился в акватории Черного моря. Целились оккупанты в район порта Южный, однако безрезультатно.

Днепропетровская область

Ночью россияне нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области (Павлоградское направление). К сожалению, не обошлось без жертв – погиб 48-летний мужчина.

Также известно о разрушении железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В частности, уничтожено 8 зданий, под завалами три легковушки и один грузовик. Еще одна ракета попала в промышленный район и разрушила производственное здание.

Взрывы в Николаеве

Жители Николаева сообщали о громких взрывах в городе вечером и ночью 24 апреля.

Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Луганская область: обстрелы

Территория Луганской области снова оказалась под огнем россиян. Накануне оккупанты обстреляли Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

По данным главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, по состоянию на сейчас известно о шести погибших в результате артиллерийской атаки по Горному и Золотому. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Читать по теме Подонки вонючие! Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел Одессы россиянами 23 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы 23 апреля.

Харьков

В ночь на 24 апреля в Харькове раздавались многочисленные взрывы. Известно, что в одном из районов города в результате прилета ракеты вспыхнул сильный пожар.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, накануне, 23 апреля, в Одессе раздались взрывы – российские войска обстреляли один из жилых районов города. Погибли 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Еще 18 человек пострадали.

Впоследствии эту трагедию эмоционально прокомментировал президент Зеленский: “Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки!”.