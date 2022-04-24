Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь

В ночь на 24 апреля, накануне Пасхи, российские военные снова ударили по украинским городам из ракет.
Рассказываем о взрывах в Одессе, Николаеве, Херсоне и Днепропетровской области.
– Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты, – сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, ракеты летели с корабля, который находился в акватории Черного моря. Целились оккупанты в район порта Южный, однако безрезультатно.
Ночью россияне нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области (Павлоградское направление). К сожалению, не обошлось без жертв – погиб 48-летний мужчина.
Также известно о разрушении железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В частности, уничтожено 8 зданий, под завалами три легковушки и один грузовик. Еще одна ракета попала в промышленный район и разрушила производственное здание.
Жители Николаева сообщали о громких взрывах в городе вечером и ночью 24 апреля.
Местные власти пока не комментируют ситуацию.
Территория Луганской области снова оказалась под огнем россиян. Накануне оккупанты обстреляли Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.
По данным главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, по состоянию на сейчас известно о шести погибших в результате артиллерийской атаки по Горному и Золотому. Еще два человека получили тяжелые ранения.
В ночь на 24 апреля в Харькове раздавались многочисленные взрывы. Известно, что в одном из районов города в результате прилета ракеты вспыхнул сильный пожар.
Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, накануне, 23 апреля, в Одессе раздались взрывы – российские войска обстреляли один из жилых районов города. Погибли 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Еще 18 человек пострадали.
Впоследствии эту трагедию эмоционально прокомментировал президент Зеленский: “Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки!”.