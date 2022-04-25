Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 квітня

Росіян завжди тягнуло в Україну, вона їх манила, ніби мед бджолу. І це в принципі зрозуміти можна, адже з розвитком їхньої країни вони можуть нам тільки заздрити.

Проте прикро, що за багаторазові невдалі спроби позбавити Україну волі, вони ніяк не можуть засвоїти один урок. Він дуже простий: перетнути кордон нашої країни зі зброєю в руках — значить привітатися зі старою з косою, тобто смертю.

Карта бойових дій в Україні 25 квітня

В Україні точаться бої, отже треба знати напрямки їх руху, щоб пересуватися країною безпечно. Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 25 квітня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі Азовсталі. Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури.

Нещодавно ворог завдав ракетні удари по Одесі. Ми розповідали, як оговтувалося місто після обстрілів.