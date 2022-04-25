Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 апреля

Россиян всегда тянуло в Украину, она их манила, словно мед пчелу. И это в принципе можно понять, ведь с развитием их страны они могут нам только завидовать.

Однако жаль, что за многократные неудачные попытки лишить Украину свободы, они никак не могут извлечь один урок. Он очень прост: пересечь границу нашей страны с оружием в руках — значит поздороваться со старухой с косой, то есть смертью.

Карта боевых действий в Украине 25 апреля

В Украине ведутся бои, так что нужно знать направления их движения, чтобы передвигаться по стране безопасно. Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 25 апреля

Генштаб ВСУ сообщает, что на Слобожанском направлении продолжается опрокидывание вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгеньке и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврийском направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка. Удачи не имел.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе Азовстали. Враг наносил авиационных ударов по определенным объектам гражданской инфраструктуры.

Недавно враг нанес ракетные удары по Одессе. Мы рассказывали, как приходил в себя город после обстрелов.