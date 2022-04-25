Чи християни вони? Зеленський розповів про “подарунки” від росіян на Великдень

У понеділок, 25 квітня, президент Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. У ній — згадав про те, як минув Великдень в Україні та якими “подарунками” частували росіяни наших громадян.
— Росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар у Великдень?
Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію.
Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію.
Це просто свідоме знищення життя в Україні, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято.
Чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади, які обстріляли Чугуїв Харківської області, які вбили на Великдень ще двох дітей в Донецькій області (дівчат 5 і 14 років)?
Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною і тотальною брехнею — це все, що робить Росія на території України.
Це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос.
Це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос.
І не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та відмовилися від великоднього припинення вогню. Тож православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі.
Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир.
Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир.
Про що ще говорив у зверненні Володимир Зеленський 25 квітня, дивись у відео.
Нагадаємо, напередодні християнський світ відзначав Великдень. Тим часом Росія бомбила Україну. Стався найбільший обстріл Полтавщини від початку вторгнення. Відомо про одного загиблого та сімох постраждалих.
А ранком 25 квітня пролунали вибухи у Львові, Рівному, Кременчуці та на Вінниччині. Дізнайся більше за посиланням.