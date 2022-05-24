Ще більше артилерії, протикорабельних систем і танків — результати другої зустрічі Рамштайн для України

Дедалі більше країн готові об’єднати зусилля і надавати Україні військову підтримку. Друга зустріч так званої Контактної групи з оборонної допомоги нашій країні зібрала вже 47 учасників.
Кореспондентка української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко розповіла деталі зустрічі.
Очільник Пентагону Ллойд Остін, який, власне, і започаткував формат Рамштайн, заявив: за результатами травневого засідання 20 країн анонсували нову безпекову допомогу Україні.
Сюди входить і критично важлива артилерія, і боєприпаси, і протикорабельні системи, і танки та інші транспортні засоби. Остін сказав, що перерахувати всі внески не стане часу, але окремо хотів би виділити кілька країн.
Фото: © Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders, DOD; © Chad McNeeley, DOD / Генштаб ЗСУ у Facebook
Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть установки та ракети Гарпун, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя.
Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть установки та ракети Гарпун, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя.
Я також хочу подякувати Чехії за їхню вагому допомогу, зокрема і нещодавній внесок у вигляді бойових гелікоптерів, танків та ракетних систем.
І сьогодні кілька країн оголосили нові внески критично важливих артилерійських систем та боєприпасів. Це, зокрема, Італія, Греція, Норвегія і Польща.
І дозвольте мені подякувати Великій Британії за їхню провідну роль у допомозі з координації безпекової допомоги та суттєві обсяги британського устаткування, яке продовжує надходити до України, — сказав очільник Пентагону.
Низка держав надає іншу важливу підтримку — тренування українських військових на території Європи, щоб вони могли якомога більш ефективно використовувати західне озброєння.
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook
Журналісти також запитали у міністра Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, яка кінцева мета допомоги Україні.
Вони відповіли, що українська влада має сама вирішувати: відновити свої кордони, якими вони були до 24 лютого чи 2014 року. Завдання ж Вашингтона — посилити позиції українців, як на полі бою, так і за столом перегорів.
Ми хочемо переконатися, що НАТО об’єднане. Ми хочемо дотримуватись концепції світового порядку, який базується на правилах, що потужні та великі країни не можуть просто руйнувати та захоплювати слабших і менших, — зазначив генерал Міллі.
Ми хочемо переконатися, що НАТО об’єднане. Ми хочемо дотримуватись концепції світового порядку, який базується на правилах, що потужні та великі країни не можуть просто руйнувати та захоплювати слабших і менших, — зазначив генерал Міллі.
Наступна зустріч для координації зусиль із військової допомоги Україні відбудеться вже 15 червня — на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО — анонсував очільник Пентагону Остін.
Адже зусилля мають продовжуватися, щоб допомогти українцям не лише перемогти нині, а й зміцнити позиції на випадок майбутньої агресії Росії.
Нагадаємо, що перше засідання міністрів оборони 40 країн світу відбулось на авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня. Тоді було ухвалено, що буде збільшена фінансова допомога Україні від США, а також Німеччина поставить нам свої танки Гепард.