Ще більше артилерії, протикорабельних систем і танків — результати другої зустрічі Рамштайн для України

Дедалі більше країн готові об’єднати зусилля і надавати Україні військову підтримку. Друга зустріч так званої Контактної групи з оборонної допомоги нашій країні зібрала вже 47 учасників.

Кореспондентка української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко розповіла деталі зустрічі.

Результати другої зустрічі Рамштайн

Очільник Пентагону Ллойд Остін, який, власне, і започаткував формат Рамштайн, заявив: за результатами травневого засідання 20 країн анонсували нову безпекову допомогу Україні.

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Сюди входить і критично важлива артилерія, і боєприпаси, і протикорабельні системи, і танки та інші транспортні засоби. Остін сказав, що перерахувати всі внески не стане часу, але окремо хотів би виділити кілька країн.

Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть установки та ракети Гарпун, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя.

Я також хочу подякувати Чехії за їхню вагому допомогу, зокрема і нещодавній внесок у вигляді бойових гелікоптерів, танків та ракетних систем.

І сьогодні кілька країн оголосили нові внески критично важливих артилерійських систем та боєприпасів. Це, зокрема, Італія, Греція, Норвегія і Польща.

І дозвольте мені подякувати Великій Британії за їхню провідну роль у допомозі з координації безпекової допомоги та суттєві обсяги британського устаткування, яке продовжує надходити до України, — сказав очільник Пентагону.

Низка держав надає іншу важливу підтримку — тренування українських військових на території Європи, щоб вони могли якомога більш ефективно використовувати західне озброєння.

Яка кінцева мета допомоги Україні

Журналісти також запитали у міністра Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, яка кінцева мета допомоги Україні.

Вони відповіли, що українська влада має сама вирішувати: відновити свої кордони, якими вони були до 24 лютого чи 2014 року. Завдання ж Вашингтона — посилити позиції українців, як на полі бою, так і за столом перегорів.

Ми хочемо переконатися, що НАТО об’єднане. Ми хочемо дотримуватись концепції світового порядку, який базується на правилах, що потужні та великі країни не можуть просто руйнувати та захоплювати слабших і менших, — зазначив генерал Міллі.

Коли відбудеться наступна зустріч Рамштайн

Наступна зустріч для координації зусиль із військової допомоги Україні відбудеться вже 15 червня — на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО — анонсував очільник Пентагону Остін.

Адже зусилля мають продовжуватися, щоб допомогти українцям не лише перемогти нині, а й зміцнити позиції на випадок майбутньої агресії Росії.

Нагадаємо, що перше засідання міністрів оборони 40 країн світу відбулось на авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня. Тоді було ухвалено, що буде збільшена фінансова допомога Україні від США, а також Німеччина поставить нам свої танки Гепард.