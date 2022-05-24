Світ

Ще більше артилерії, протикорабельних систем і танків — результати другої зустрічі Рамштайн для України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Травня 2022, 13:00
Ще більше артилерії, протикорабельних систем і танків — результати другої зустрічі Рамштайн для України

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