Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні. На що підуть гроші

Коли закон про Ленд-ліз вже підписано, то більше радіти можна хіба через те, що у суботу, 21 травня, американський президент Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні.
Про це повідомляється на сайті Білого дому. У відомстві зазначають, що закон передбачає додаткові асигнування (надання коштів, – ред.) на 2022 фінансовий рік.
Це необхідно для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги, — йдеться у повідомленні.
Це необхідно для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги, — йдеться у повідомленні.
Близько місяця тому 28 квітня Джо Байден надіслав запит на додаткову допомогу Україні у розмірі 33 мільярди доларів, 20 мільярдів з яких призначались саме на військові потреби.
Пізніше Палата представників США збільшила цю суму приблизно до 40 мільярдів доларів.
У четвер, 19 травня, Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні більшістю голосів, 86 проти 11.
Після цього закон про надання допомоги Україні відправили на підпис президенту США Джо Байдену, який і поставив заповітну позначку на документах сьогодні, 21 травня.
Нагадаємо, раніше у своєму зверненні до українців та світу президент України Володимир Зеленський подякував США за схвалення Сенатом нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів.