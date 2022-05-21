Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні. На що підуть гроші

Коли закон про Ленд-ліз вже підписано, то більше радіти можна хіба через те, що у суботу, 21 травня, американський президент Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого дому. У відомстві зазначають, що закон передбачає додаткові асигнування (надання коштів, – ред.) на 2022 фінансовий рік.

Це необхідно для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги, — йдеться у повідомленні.

Близько місяця тому 28 квітня Джо Байден надіслав запит на додаткову допомогу Україні у розмірі 33 мільярди доларів, 20 мільярдів з яких призначались саме на військові потреби.

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Пізніше Палата представників США збільшила цю суму приблизно до 40 мільярдів доларів.

У четвер, 19 травня, Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні більшістю голосів, 86 проти 11.

Після цього закон про надання допомоги Україні відправили на підпис президенту США Джо Байдену, який і поставив заповітну позначку на документах сьогодні, 21 травня.

Центр стратегічних комунікацій пояснив, на які саме потреби підуть ці гроші:

6 мільярдів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України

8,7 мільярда — на поповнення запасів зброї, яка була передана Україні

3,9 мільярда — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку

11 мільярдів — на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке президент США Джо Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом

13,8 мільярда — було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу

4,4 мільярда — на постачання продовольства Україні та іншим країнам для розв’язання гуманітарної проблеми.

Нагадаємо, раніше у своєму зверненні до українців та світу президент України Володимир Зеленський подякував США за схвалення Сенатом нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів.