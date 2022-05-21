Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги

Когда закон о Лэнд-лизе уже подписан, то больше радоваться можно разве потому, что в субботу, 21 мая, американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.
Об этом сообщается на сайте Белого дома. В ведомстве отмечают, что закон предусматривает дополнительные ассигнования (предоставление средств – ред.) на 2022 финансовый год.
Это необходимо для реагирования на ситуацию в Украине и предоставления ей помощи, — говорится в сообщении.
Это необходимо для реагирования на ситуацию в Украине и предоставления ей помощи, — говорится в сообщении.
Около месяца назад 28 апреля Джо Байден направил запрос на дополнительную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов, 20 миллиардов из которых предназначались именно на военные нужды.
Позже Палата представителей США увеличила эту сумму примерно до 40 миллиардов долларов.
В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине большинством голосов, 86 против 11.
После этого закон о предоставлении помощи Украине был отправлен на подпись президенту США Джо Байдену, который и поставил заветную отметку на документах сегодня, 21 мая.
Напомним, ранее в своем обращении к украинцам и миру президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за одобрение Сенатом нового пакета поддержки Украины и демократии в нашем регионе в 40 миллиардов долларов.