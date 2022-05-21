Мир

Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 мая 2022, 15:13
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