Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. На что пойдут деньги

Когда закон о Лэнд-лизе уже подписан, то больше радоваться можно разве потому, что в субботу, 21 мая, американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. В ведомстве отмечают, что закон предусматривает дополнительные ассигнования (предоставление средств – ред.) на 2022 финансовый год.

Это необходимо для реагирования на ситуацию в Украине и предоставления ей помощи, — говорится в сообщении.

Около месяца назад 28 апреля Джо Байден направил запрос на дополнительную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов, 20 миллиардов из которых предназначались именно на военные нужды.

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Позже Палата представителей США увеличила эту сумму примерно до 40 миллиардов долларов.

В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине большинством голосов, 86 против 11.

После этого закон о предоставлении помощи Украине был отправлен на подпись президенту США Джо Байдену, который и поставил заветную отметку на документах сегодня, 21 мая.

Центр стратегических коммуникаций объяснил, на какие нужды пойдут эти деньги:

6 миллиардов — на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным силам Украины

8,7 миллиарда — на заполнение запасов оружия, переданного Украине

3,9 миллиарда — на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку

11 миллиардов – на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое президент США Джо Байден сможет присылать Украине ускоренными темпами – без дополнительного согласования с Конгрессом

13,8 миллиарда — было одобрено Госдепартаменту, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу

4,4 миллиарда — направят на поставку продовольствия Украине и другим странам для решения гуманитарных проблем

Напомним, ранее в своем обращении к украинцам и миру президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за одобрение Сенатом нового пакета поддержки Украины и демократии в нашем регионе в 40 миллиардов долларов.