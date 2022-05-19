Украина

$40 млрд от США, вступительная кампания и освобождение территорий — о чем говорил Зеленский в новом обращении

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 20 мая 2022, 00:06
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