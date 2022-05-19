$40 млрд от США, вступительная кампания и освобождение территорий — о чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру вечером 19 мая.
– Первый судебный процесс в Украине над российским военным преступником уже начался.
А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала. Уверен в этом.
А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала. Уверен в этом.
Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает и выполняет преступные приказы, — добавляет президент.
Напомним, ранее мы рассказывали о пяти символах войны, которые украинцы запомнят на всю жизнь.