$40 млрд від США, вступна кампанія та звільнення територій — про що говорив Зеленський у новому зверненні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу ввечері 19 травня.
– Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався.
А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому.
А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому.
Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх, — додає президент.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про п’ять символів війни, які українці запам’ятають на все життя.