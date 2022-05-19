Україна

$40 млрд від США, вступна кампанія та звільнення територій — про що говорив Зеленський у новому зверненні

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 20 Травня 2022, 00:06
звернення Зеленського 19 травня

Більше відео
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків
Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні
Дивитись більше

Останні відео
0:06:06
звернення Зеленського 19 травня

$40 млрд від США, вступна кампанія та звільнення територій — про що говорив Зеленський у новому зверненні
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків
Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі
Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Найвпливовіший інфлюенсер? Харківський кіт Степан отримав престижну блогерську премію у Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Чоловіки мають боронити свою землю — Як 91-річний ветеран-упівець із Косівщини дякує захисникам полку Азов
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область
Більше відео
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків
Читати далі
Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь